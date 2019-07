https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 12.07.2019 - Última actualización - 7:14

7:13

Categórico: “Lo lógico es que cuando el que produce, el que mueve la economía del país, está poniendo el lomo para salir adelante, el público, que vive de la plata del que produce, esté trabajando en primera fila”. El lunes 8, previo al feriado del martes 9, en la municipalidad

Javier Meyer, intendente de Las Rosas "Nuestros empleados municipales le están poniendo el hombro al pueblo como nunca" Categórico: “Lo lógico es que cuando el que produce, el que mueve la economía del país, está poniendo el lomo para salir adelante, el público, que vive de la plata del que produce, esté trabajando en primera fila”. El lunes 8, previo al feriado del martes 9, en la municipalidad Categórico: “Lo lógico es que cuando el que produce, el que mueve la economía del país, está poniendo el lomo para salir adelante, el público, que vive de la plata del que produce, esté trabajando en primera fila”. El lunes 8, previo al feriado del martes 9, en la municipalidad

Para Javier Meyer, intendente de Las Rosas -cabecera del departamento Belgrano-, el empleador es “el contribuyente”. Se define como “un empleado público más” y comentó a El Litoral sobre la decisión del pasado lunes 8, día no laborable pero que no fue tal para la administración de la ciudad. “El empleado municipal le está poniendo el hombro al pueblo como nunca se había visto. Estamos muy orgullosos de eso, porque es un grupo muy valorado por la comunidad rosense”, afirmó.

- ¿Cómo surgió la iniciativa de que la municipalidad trabaje un día no laborable para la administración pública?



- Es el sentido común de entender la situación del país, que no es la mejor. Cuando se habla de crisis, de déficit, de plata que no alcanza, lo lógico es la optimización del recurso. ¿Y por dónde tenemos que empezar?, por lo público, más aún cuando estamos hablando de un día no laborable, para el cual se entendía que era el empleador quien decidía si el empleado trabajaba o no. Nosotros somos empleados públicos, ¿entonces quién es el que me digita a mí si trabajo o no? Vos, si el sueldo me lo pagás con tus impuestos, vos sos mi empleador: el contribuyente, el productor, el fabricante, el trabajador de la fábrica, que también el lunes trabajó como el 99% de las empresas privadas; los prestadores de servicios, etc. Lo lógico es que cuando el que produce, el que mueve la economía del país, está poniendo el lomo para salir adelante, el público, que vive de la plata del que produce, esté trabajando en primera fila”.

- ¿Cómo fue tomado esto por el resto de los trabajadores del municipio?



- Muy bien. Los empleados públicos de Las Rosas están trabajando en un marco ordenado, con los cobros en su fecha indicada, con indumentaria nueva, con un parque automotor renovado. La municipalidad ha mejorado muchísimo; aquí no hubo adhesión a paros nacionales ni paros por paritarias. Acá se pagaron los incrementos resueltos en el marco de las paritarias de una sola vez y no escalonados, porque queremos que nuestro empleado no pierda plata. Es decir, tenemos un sistema de trabajo en el cual al empleador se le exige pero luego es retribuido con un cumplimento estricto de nuevas obligaciones como empleadores.

- Eso debe hacer más llevadero el acuerdo para que todos vayan en la misma línea.



- Sin dudas. Los trabajadores han respondido porque entienden que ellos también son funcionarios públicos, que el sueldo del mismo modo que sale el del intendente, de las arcas públicas, de lo que paga el contribuyente, y vemos lógico que estos feriados, o como quieran llamarlos, son despropósitos de un país que dice querer salir adelante.

- Se dijo que un día no trabajado le representa al municipio de Las Rosas 500 mil pesos o el equivalente a casi cinco cuadras de luminarias led. ¿Es así concretamente?



- Efectivamente. Estamos poniendo nuevas luces led y salen alrededor de 100 mil pesos la cuadra, ya con columnas y bases nuevas, cabezales nuevos y van ocho columnas por cuadra. Dimos un ejemplo más claro y tangible para que el contribuyente pueda comprenderlo mejor, porque por ahí con los números se pierden estas cosas. Nosotros tenemos una masa salarial aproximada a los 10 millones de peses mensuales, y el empleo público trabaja unos 20 días al mes cuando no hay ningún feriado, por eso arribamos a esa cifra de los 500 mil pesos. Y esa plata sale del bolsillo de la gente que tributa, de quien paga sus tasas municipales. Imaginate y dimensioná lo que perdió Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto... Lo que perdió la provincia, y estoy hablando solamente del empleado municipal. Estamos hablando de cientos de millones, mientras que nosotros acá, con menos de un millón de pesos, hacemos una cuadra de pavimento.

- ¿Cuáles son hoy las prioridades para el municipio de Las Rosas?



- Siempre planteamos el crecimiento de la ciudad como prioridad, desde un punto de vista de lógica. Hacemos tres años y medio que estamos al frente de la gestión y, entre los principales cambios, generamos una reposición total del parque automotor en tiempo récord; hicimos más de 35 cuadras de pavimento con un plan federal y recursos propios; alcanzamos las 210 cuadras de agua potable, así que tenemos una cobertura del ciento por ciento de la ciudad; y el próximo objetivo es llegar a cubrir el 40 por ciento de la red cloacal que nos está faltando, junto a estaciones de bombeo y obras que hacen a su funcionamiento. Pero nuestros números están muy bien, con recursos propios, plazos fijos, mucho material comprado a modo de inversión, ya que tratamos de adelantarnos a los insumos y la ejecución va detrás de los recursos. Tenemos para hacer pavimento que no podemos concretar hoy por cuestiones de tiempo, pero estamos ejecutando muchas obras públicas.





¿Y las finanzas?



- ¿Cuánto se ha sentido en las arcas municipales el contexto del país?



- Teníamos un 42% de recaudación cuando asumimos en tasa de servicios, registro de inspección y tasa por hectárea. Hoy, la tasa por hectárea supera el 95% de recaudación, la de inspección subió al 75% y también subió la de servicios. Si bien podemos afirmar que subió mucho la recaudación, queremos destacar que la gente hace un enorme esfuerzo por mantenerse al día. Esto ocurre porque la gente ve la obra pública.