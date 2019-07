Un delantero y... ¿arquero?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Más allá de que Burián tiene contrato por dos años más y que decidió quedarse, se sigue buscando alguien en ese puesto. Vendrían un defensor, un delantero y quizás también algún volante más.

Cambió el look Lavallén, mucho más formal que en otros partidos, pero se fue con algo de preocupación. Minimizó la derrota y dijo que la serie está abierta. Y se aventuró a decir que la revancha será de trámite parecido. Foto: Manuel Fabatía

Llegaron tres caras nuevas (a los dos debutantes, hay que sumar a Gastón Díaz), pero no se termina allí. Con la mente puesta en la Superliga, no habría que descartar que Colón sume más jugadores —en cantidad— de los que hasta aquí llegaron.

La dirigencia tenía prácticamente abrochada la incorporación de Cristian Lema, pero terminó yéndose a Newell’s de manera sorpresiva. No pudo ser Lema, pero eso no quita, por lo visto, que Colón siga en la búsqueda de un marcador central. Máxime teniendo en cuenta que la continuidad de Ortiz no está asegurada por su intención de alejarse del club.

Se cuenta también que la idea de Lavallén y la dirigencia es traer un delantero y, si es posible, de jerarquía. Está hablado con Ferraro y existen algunas alternativas que, probablemente, se acelerarán en estos días.

Otro puesto es el de arquero. Si bien la continuidad de Burián está, por lo que ha expresado el propio Pancho Ferraro, asegurada, hay gestiones para que llegue otro arquero a completar el plantel. En su momento se había mencionado con fuerza el nombre de Ardente y también el de Lucas Acosta, sin lugar en Belgrano.

Por último, también va a llegar algún otro volante. Las ausencias de Zuqui y Esparza se hicieron notorias, sobre todo a la hora de analizar la dinámica y la explosión del juego. El equipo no tiene cambio de ritmo cuando ellos no están, quizás ayude Aliendro en ese aspecto, pero así como se ha mencionado el nombre de Lértora —también pretendido por Newell’s, ya que Unión se “bajó” por la alta pretensión de Belgrano—, no se descarta que llegue, al menos, un volante más al plantel.

“Absolutamente copero”

De esta manera definió Lavallén el partido. “Fue un partido absolutamente copero, tuvimos situaciones en el primer tiempo, fue cambiante en el trámite, sin dueño y jugándose mucho a ganar la segunda pelota”, señaló el entrenador rojinegro.

“Los defensores trataron de poner rápidamente la pelota en el campo de enfrente, porque los centrales de ellos juegan más cerca del mediocampo que del área propia. Así pudimos generar el mano a mano que fue bien conjurado por el arquero de Argentinos saliendo del área”, amplió.

Sobre las situaciones de peligro, dijo que fueron repartidas y que “el único mano a mano claro fue el nuestro”. Y respecto al partido de vuelta en La Paternal, señaló que “vamos a tener que ir a jugar el mismo partido allá. Ellos van a jugar igual que acá, es un equipo que impide el pase corto entre líneas, por eso tengo la impresión de que habrá que plantear un partido de pelotas largas”.

Respecto de los cambios, dijo que “lo que busqué fue mantener la estructura. Si hubiese sido la revancha, capaz que arriesgaba y modificaba el esquema. Pero es el primer partido y hay que pensarlo bien. Tanto Bernardi como Morelo estaban haciendo un buen partido, pero no podía perder juego sacando a Aliendro o a Estigarribia. Y al final, con Leguizamón y Sandoval tratamos de buscar por arriba”.

“Fue un partido duro, peleado como los son en esta instancia. Colón tomó más protagonismo, tomo más la pelota en el segundo que en el primer tiempo, pero estuvo controlado. Ví bien a los refuerzos. Ramis nos dio lo que uno espera, irá mejorando a medida que avancen los partidos. El Tanque Silva muy bien, también en lo físico. No especularemos en La Paternal con este buen resultado”. Diego Dabove Entrenador de Argentinos Juniors

Copa Santa Fe

A todo esto, Colón se prepara para jugar el domingo a las 15.15 en Sunchales, ante Unión, por Copa Santa Fe. El equipo que pondrá Pablo Bonaveri será muy parecido al que jugó el encuentro ante Argentino de San Carlos.