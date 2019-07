Ángel Piaggio se prepara para volver al ruedo con un 5to. mandato en el Concejo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex intendente volverá a ocupar una banca a partir de diciembre próximo, cuando se produzca la renovación parcial del órgano legislativo. El “Chiche” hizo un repaso de su extensa trayectoria como dirigente político, a la vez que adelantó algunos de los proyectos que quiere impulsar y debatir.

Esta nota nació, por decirlo de algún modo, hace un año y medio. Para ser más precisos, el 5 de diciembre de 2017, en el Concejo Municipal de Santo Tomé. En el recinto, durante el acto de jura de los nuevos miembros del Cuerpo, se despedían tres ediles que terminaban su mandato y no iban a poder continuar ejerciendo la concejalía, al menos por el período inmediato: Libertad Lostumbo (retirada definitivamente de la actividad legislativa), Mónica Zocco y Ángel B. Piaggio. Este último, que ese año había intentado sin éxito renovar a través de las urnas su lugar, al dirigirse a los presentes prometió volver, “aunque tenga 78, 80 u 82 años”. “Voy a seguir intentándolo”, afirmó Piaggio en dicha ocasión, tal como lo reflejó El Litoral en su edición del 13 de diciembre, en la que se deja bien aclarado que “a las promesas de este veterano dirigente peronista y viejo luchador de las lides políticas no hay que tomarlas a la ligera”.



El 16 de junio pasado logró una de las dos bancas obtenidas por el Frente Juntos, que en representación del PJ presentó la candidatura de Rodrigo “Tata” Alvizo a la Intendencia de la ciudad. Conocido como “Chiche” o “Mono” por la mayoría de los vecinos de la localidad, Piaggio festejó su cumpleaños número 78 este año, diez días antes de participar en las elecciones primarias abiertas de este año (nació el 18 de abril de 1941). Justamente, en las Paso de 2019, por un escaso margen de votos, Ángel fue el segundo de los precandidatos a concejal por el justicialismo, detrás de Julián Ilchischen. Ello le permitió escoltar a este último en la lista presentada por el PJ para la elección general y plasmar así su retorno al Concejo, apenas dos años después de haberse “despedido”.



En extensa charla con este medio, el tres veces intendente santotomesino narró detalles de su lejano inicio en la militancia política, allá por 1955, cuando es derrocado Juan Domingo Perón, siendo muy joven (tenía solo 14 años) y siguiendo los pasos de su padre, Ángel Estanislao Piaggio. El “Chiche”, bioquímico de profesión, recordó que por aquel entonces formaba parte de un grupo al que definió como semiclandestino, con el que realizó sus primeras volanteadas y pintadas a escondidas, así como alguna “disparada” de la policía. Todas estas circunstancias lo fueron fogueando como militante y lo introdujeron de a poco en el mundo de la dirigencia estudiantil y gremial, siempre con el peronismo proscripto y cada vez con mayor protagonismo a partir de 1966.



No a la presidencia



Piaggio se refirió también a su futura incursión en el Concejo y aclaró que no está interesado en ocupar la presidencia del mismo, función que cumplió repetidas veces. En realidad, dijo, él se visualiza en otro rol, en el que podría volcar su experiencia, sus relaciones y hasta el propio conocimiento que tiene del distrito (no hay que olvidar que fue intendente tres veces). “Uno debe tener en cuenta las limitaciones que los años producen y entender que ese lugar le corresponde a los más jóvenes”, explicó el “Chiche”, sin dejar de subrayar que a él le gustaría ser, por ejemplo, “el que motorice el temario de las necesidades que tiene la ciudad en infraestructura”.



Mi idea, prosiguió, “es plantear ocho, diez, o doce temas, por decir un número, que impliquen problemas actuales, o que uno avizora que pueden llegar a producirse, y con los cuales se pueda hacer un trabajo en conjunto”. “Y cuando digo en conjunto, me refiero incluso a una relación fluida con el Ejecutivo, porque hay veces que para planificar desde el Concejo se necesitan datos que están del otro lado... y si no hay correspondencia en serio, uno se queda varado”, resaltó Piaggio, quien cree que el Cuerpo “ha perdido atribuciones”. “No lo veo encarando en profundidad los temas más importantes, o que cambien la vida general de la comunidad”, aclaró. Después, puso de ejemplo la planta de tratamiento de residuos y el relleno sanitario, hasta hace poco administrados por la firma Cotreco, a la que el municipio debió rescindirle el contrato por incumplimiento en la ejecución de las tareas.



“Me cansé de advertir lo que iba a pasar con la empresa”, enfatizó Piaggio sobre este problema, que es uno, “dentro de una agenda de temas”, de los que le interesaría debatir y trabajar de diciembre en adelante. Otro tema, que quiere “instalar como preocupación de todos”, es el de las carencias en la salud pública (“prácticamente carecemos de internación a nivel del sector publico”, recordó). Casos que reflejan que Piaggio, evidentemente, ya se prepara para encarar su quinta etapa como edil. Para finalizar, expresó que él le resulta “barato” a la administración local, porque vive de su jubilación, motivo por el cual en las dos últimas concejalías no percibió “un centavo” de parte del municipio. “Aun así, a esta altura de mi vida no está en mi ánimo venir a pasar el tiempo, ni dejar ideales en el camino”, redondeó.

Casi 40 años



Ángel B. Piaggio fue concejal en los períodos 1983-1987, 2001-2005 (que fuera interrumpido en 2003 para ser titular del municipio), 2009-2013 y 2013-2017. Si se tiene en cuenta que, además, ocupó la jefatura municipal de Santo Tomé en los períodos 1987-1991, 1991-1995 y 2003-2007, cuando concluya este mandato como edil, en 2023, habrá completado casi cuarenta años de participación directa o indirecta en la vida democrática de la ciudad y la provincia, habida cuenta que entre 1995 y 1999 fue diputado provincial. Y que entre 1999 y 2001 se desempeñó como administrador del aeropuerto de Sauce Viejo, por designación del gobernador Carlos Alberto Reutemann.



“Movete ‘Coco’, que te quieren joder”



El inicio de Ángel Piaggio en el Concejo Municipal de Santo Tomé encierra una singular anécdota. En 1983, el año de la recuperación de la democracia, se produce una interna en el PJ y la gana Juan Carlos Nava, el recordado “Coco”. Segundo salió Piaggio y tercero Juan Carlos Chemes. “En el congreso partidario a Coco le quieren birlar la candidatura y me buscan a mí para reemplazarlo”, cuenta Piaggio. Les digo que no, agrega, “que yo no voy a hacer eso”. “Entonces me preguntan si creo que él es más capaz que yo y les digo que eso es lo que creyeron los afiliados, que lo votaron en mayor medida”, añadió. “Esa misma noche le avisé a Nava... fui hasta la casa y le dije: movete Coco, porque te quieren joder”, redondeó.



Lo que había pasado, en pocas palabras, fue que la lista que había ganado la interna “se rompió” y eso hizo que los perdedores terminaran dominando el congreso. La situación, bastante recordada en el ámbito político, le valió a José María Vernet ser el candidato a gobernador por el PJ, en desmedro de Raúl Carignano, por ejemplo. En reconocimiento al gesto que tuvo, Nava le propuso a Piaggio encabezar la lista de concejales y así fue como empezó la participación de “Chiche” en el Concejo, que presidió hasta 1987. El 28 de septiembre de ese año falleció Nava y él, como titular del órgano de contralor, terminó completando el mandato. A su turno también ganaría la elección para jefe municipal, dando inicio a su primera intendencia.