"No entra en cabeza de nadie lo que le hicieron a Rubén"

Sábado 13.07.2019

Las hermanas del adolescente asesinado y arrojado al río Colastiné, vecinos y allegados cortaron la ruta provincial 1 ante la falta de información sobre el caso. “A una semana del hallazgo, todavía no sabemos nada de nada. Necesitamos respuestas”, exigieron.

Eva y Zulema, las hermanas de Rubén por parte materna, exigen respuestas y aseguran que si no las tienen volverán a cortar la ruta el lunes. Foto: Luis Cetraro

Rubén Darío Mendoza tenía 14 años y vivía en Colastiné Norte, distrito costero del extremo este de la ciudad de Santa Fe, más precisamente en Los Urunday al 5100, calle ubicada a la altura del kilómetro 4,5 de la ruta provincial 1. La precaria casa del adolescente estaba ubicada casi contra el terraplén de la laguna Setúbal. Allí fue visto con vida por última vez en horas de la siesta del sábado 29 de junio.



Melina, que vive en un domicilio lindero, contó que el adolescente “era un chico muy solitario. Vivía solo con su papá y entonces pasaba mucho tiempo con nosotros. Como jugaba con mis hijos, venía a comer acá todos los días. Ese sábado él estuvo en nuestro hogar como hasta las dos de la tarde. Entonces me dijo que iba hasta su casa para pedirle plata a su papá y no volvió más. Yo había cocinado tarde y antes de que se fuera alcancé a proponerle que luego viniera a almorzar. Pasaron los minutos. Le dejé el plato con comida sobre la mesa y me fui a trabajar. Cuando volví ya era de noche y el plato seguía ahí”.



“Por la mañana del domingo hablamos con el padre y me dijo que el chico había estado con él pero después se había ido y ya no tuvo más noticias. Después de unos días lo encontramos en el río y desde entonces no sabemos más nada. Era un niño muy bueno, tenía 14 años. Era rebelde como cualquier chico en esa etapa”, manifestó la vecina.



Eva y Zulema, hermanas de Rubén por parte de madre, encabezan el reclamo de justicia. Ellas junto a otros allegados cortaron este viernes el tránsito en la ruta provincial 1, quemando cubiertas y generando demoras. “Hicimos el corte porque pasó una semana de que encontraron a nuestro hermano y todavía no sabemos qué le pasó. No nos quieren decir nada. Sólo conocemos lo que se publica en los medios, que lo encontraron con los pies atados, que tenía golpes en la cabeza y también marcas de ahorcamiento en el cuello. Levantamos el corte porque no queremos causarle problemas a la gente, pero si todo sigue igual, el lunes vamos a volver a cortar. Necesitamos respuestas de los investigadores y de la fiscal. Esperamos un llamado”, suplicó Eva.

Por su parte, Zulema hizo referencia a rumores que circulan en la zona. “Él no estaba amenazado. Lo están ensuciando mal. Dicen que debía plata. Es totalmente mentira. Era un nene de 14 años. Son cosas que no te cierran. No le debía dinero a nadie. Era una muy buena persona, un niño aún. Se ponía contento cuando nos veía y tomábamos mates. Era un niño, como cualquiera. Llama mucho la atención la brutalidad que sufrió. No entra en la cabeza de nadie lo que le hicieron”, se lamentó.

"Rubén tenía 14 años. Era un niño, como cualquier niño. Un buen chico, con las rebeldías propias de la edad", describen sus conocidos.Foto: Luis Cetraro

Hallazgo

El cadáver de Rubén fue hallado el viernes de la semana pasada (5 de julio), poco antes del mediodía, flotando en las aguas del río Colastiné, a la altura de la calle Los Ibirá Pitá. Un vecino lo encontró y personal de la Agrupación de Buzos Tácticos lo llevó hasta la orilla. Según trascendió, el cuerpo tenía los pies atados con un alambre, fuertes golpes en la cabeza y marcas de estrangulamiento en el cuello. El médico policial que llegó hasta la escena habría sugerido que permaneció al menos 72 horas sumergido, algo que iba a determinarse con precisión en la autopsia, que ya se realizó pero sus resultados no fueron dados a conocer aún. El caso está momentáneamente en manos de la fiscal Ana Laura Gioria, hasta que regrese de su licencia el doctor Andrés Marchi, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.