Agroquímicos: charla debate sobre "salud y producción"

Sábado 13.07.2019 - Última actualización - 11:09

11:04

Se realizó en la localidad de Empalme Villa Constitución, organizada por la FAA Filial Regional del Sur de Santa Fe. Se analizó el fallo de Entre Ríos y contó con la presencia de productores de toda la región.

Con la presencia de Elvio Guia, Vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA) y Director por la provincia de Entre Ríos, se realizó el encuentro bajo el titulo de “El Fallo Entre Ríos, el Falso dilema entre Salud y Producción” que trató sobre la aplicación de fitosanitarios cerca de los radios urbanos y lo acontecido en la vecina provincia donde un fallo de la corte estableció la total prohibición de aplicaciones en un radio menor a 1000 metros de los centros urbanos y escuelas rurales dejando mas de 300.000 hectáreas sin producir.

“En realidad se trata de un falso dilema porque se puede producir cuidando la salud, siguiendo las buenas practicas agrícolas, cumpliendo con los requisitos establecidos, con un Estado presente como órgano controlador; se minimizan todos los riesgos a cero. Y es sobre lo que se debe trabajar, concientizar a toda la gente, a los productores para que se realicen las cosas a conciencia y a la población en general para que no le generen temores infundados. El ejemplo de Entre Ríos es lo que no se debe repetir, cuando uno sale tarde y mal y no se establecen reglas claras termina generando un problema que impacta principalmente en lo social, no se trata de dinero, hablamos de cítricos, lechería, arándanos, que generan arraigo y mano de obra local, no solo se trata de la agricultura tradicional”, expresó Elvio Guia.

“Hablamos de chacareros que usan la producción como su medio de vida y no como unidad de negocio. Cuando algunos hablan de agroecología creemos que muchos ni siquiera entienden de que se trata, será beneficiosa en escalas y técnicas distintas a la que usan nuestros chacareros, la gran mayoría arrendatarios de pequeñas parcelas que difícilmente estén en condiciones de aplicar un cambio en el modelo productivo. Hay que ser claros y no generar enfrentamientos que no conducen a nada” continuó el dirigente federado quien subrayó que en los próximos días desde el gobierno entrerriano se decretaría una reglamentación implementando las buenas practicas agrícolas parecidas a las que hoy rigen en Santa Fe.

“En nuestra provincia de Santa Fe, los productores y principalmente los aplicadores realizan cursos y capacitaciones constantes sobre buenas practicas agrícolas, todos saben que se debe avisar y esperar la autorización de las autoridades locales, contar con receta agronómica. tener el servicio de aplicación de acuerdo con la normativa vigente, la presencia de profesionales para realizar las mezclas y la aplicaciones correctas, evitar la deriva, mirando la velocidad y dirección del viento y la humedad relativa. Todo esto bajo el control de ingenieros puestos por el municipio o comuna que autorizan tal aplicación” expresaron desde la filial local.

Por su parte Cristian Roca, uno de los organizadores de esta actividad. expresó: “Como conclusión de esta jornada, desde la filial hemos decidido trabajar en el impulso de las buenas practicas agrícolas, estableciendo reglas claras y límites acordes que permitan la producción cuidando la salud, fundamentalmente seguir trabajando con los vecinos y los presidentes comunales e intendentes de la zona, para que no existan ningún tipo de conflictos. Creemos necesario involucrar a todos los estamentos del Estado, tanto municipal como provincial para que no se generen situaciones como la que paso en Entre Ríos, apuntamos a una convivencia plena sin ningún tipo de grietas y el Estado juega un rol fundamental en el mismo”.