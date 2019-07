https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sacó menos del 45 por ciento de puntos en 12 partidos desde que llegó. Acassuso, los municipales peruanos y River de Uruguay sus únicos derrotados.

El DT en el ojo de la tormenta Lavallén no le ganó a ninguno de Superliga

Números...simplemente números. Si bien no es economía, Indec ni FMI, son los que gobiernan el apasionante mundo del fútbol. Si Lavallén llegó a Colón es porque a alguien no le cerraron los números antes. El DT lo sabe, así son las reglas del juego y las generales de la ley en este juego/deporte/profesión/negocio donde once contra once corren detrás de una pelotita.



Desde que tomó el buzo de conductor en Colón, Pablo Lavallén dirigió un puñado de 12 partidos en tres competencias distintas: la Superliga pasada, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.



Por ahora, su rendimiento es inferior al 45 por ciento: concretamente pescó con el Sabalero apenas el 44.50 de los puntos que puso en juego. Sacó 16 unidades sobre 36 que puso en juego desde que está en Santa Fe. Todo más que claro: ganó 4, empató 4 y perdió 4.



Pero la rareza de estos números pasa por la calidad de los rivales: a quiénes les ganó y en todo caso a quiénes nos les pudo ganar. El dato es que no fue más y no pudo derrotar a ninguno de los equipos que juegan la competencia de la Superliga, terreno en el cual Colón arrancará dentro de pocos días con un promedio insuficiente.



A los cuatro equipos que le ganó fueron de otros países o directamente de otra categoría del fútbol argentino:



— Derrotó en los dos cruces a los municipales peruanos por la Copa Sudamericana



— Le ganó a los suplentes de Acassuso, que juega en una categoría del ascenso



— Le ganó a River de Montevideo en el cruce copero con los uruguayos por la Copa Sudamericana



En el terreno de las derrotas, hay que repasar lo que fueron las cuatro caídas del equipo que ahora dirige Pablo Lavallén:



— 1) Perdió sin atenuantes con Aldosivi de Mar del Plata en el José María Minella



— 2) Perdió con Gimnasia y Esgrima de La Plata en la ciudad de las diagonales



— 3) Perdió con Tigre en Victoria, uno de los equipos que perdió la categoría y jugará el ascenso



— 4) Perdió con Argentinos Juniors en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana



En cuanto a la revisión de los cuatro empates que sumó el actual entrenador de Colón, hay que recordar:



— 1) Empató de local con el descendido San Martín de San Juan



— 2) Empató de local con el peor San Lorenzo de los últimos años



— 3) Empató con Tigre en el Cementerio de los Elefantes



— 4) Empató con River de Montevideo por la Copa Sudamericana



El otro punto a considerar es que no jugó con ninguno de los equipos que terminaron arriba en la Superliga y aún así tampoco pudo conseguir los tres puntos de una sola vez.



De a poco, el entrenador se fue metiendo en el ojo de la tormenta. Como cualquier DT del mundo que no consigue resultados y que tampoco evidencia una mejoría importante en el juego colectivo.



Es por eso que el partido del jueves, donde Colón pondrá en juego la continuidad o no en la Copa Sudamericana, será “muy importante” para Pablo Lavallén. El mismo DT de Colón sabe que pone muchas cosas arriba de la balanza en el Diego Armando Maradona de La Paternal para la revancha copera con el “Bicho Colorado” de Diego Dabove.



Colón, luego de otorgarle toda la jornada libre de descanso del viernes después de la derrota copera, volvió a los entrenamientos pensando en la revancha del jueves.



No podrá recuperar a ninguno de los dos titulares que están fuera: Zuqui seguirá suspendido (le queda una fecha) y Esparza seguirá lesionado (tiene para diez diás más).



Igualmente, con lo que tenga a disposición, uno supone que Lavallén deberá meter mano en el equipo de cara al desquite. Intentar otra cosa, probar y buscar algo distinto. Hay que recordar que Colón está obligado a ganar si quiere pasar de ronda. Si gana 1 a 0, penales. Por cualquier otra diferencia de un gol, pasa Colón por la valoración del tanto visitante. Si empate o pierde, claro está, el que avanza es Argentinos Juniors.

Dabove está feliz



“Tuvimos pocas vacaciones, así que encontramos la dinámica rápido. Los muchachos hicieron un esfuerzo muy grande. Sostuvimos la idea, la organización defensiva, nos faltó el funcionamiento que nos daba Mac Allister”, dijo Diego Dabove a La Oral Deportiva.



El DT de Argentinos Juniors, que le ganó la ida a Colón en el Cementerio de los Elefantes, agregó: “Es dificil jugar este tipo de competencia cuando salís de la pretemporada. Nosotros estamos esperando poder incorporar un central más”.



Luego, en otra nota con la 990, explicó: “Somos un equipo dinámico, pero para jugar de esta forma hay que entrenar con intensidad. Y para poder tener intensidad, hay que tener calidad de vida”. Y cerró: “Para mí Silva junto con Quintana fueron los mejores del partido”.