Sábado 13.07.2019

12:41

Reabrió un nuevo taller ferroviario de Tolosa, en La Plata "La revolución de los trenes no puede parar", dijo Macri

Mauricio Macri afirmó hoy que "la revolución de los trenes no puede parar", cuestionó la "falta de inversión" en materia ferroviaria y dijo que los usuarios del tren Roca "estuvieron abandonados a su suerte durante 40 años", al reinaugurar esta mañana el nuevo taller ferroviario Tolosa, en La Plata, cerrado desde 2001.





"Hace 40 años no se invertía en la seguridad del tren Roca. En el nuevo Taller Ferroviario Tolosa se va a realizar el mantenimiento y la reparación de los trenes de la línea. Después de estar cerrado desde 2001, hoy vuelve a funcionar", sostuvo Macri al hablar en el acto, en el que hizo referencia a la tragedia de Once, que le costó la vida a 51 personas el 22 de febrero de 2012.





El Presidente estuvo acompañado por la gobernadora Marìa Eugenia Vidal; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el titular de Trenes Argentinos, Marcelo Orfilia, y el jefe comunal de La Plata, Julio Garro.





En primera fila estaba sentada María Luján Rey, madre de una de las víctimas de Once y actual precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires.





En su discurso, el jefe del Estado dijo que los usuarios del tren Roca "estuvieron abandonados a su suerte durante 40 años", y cuestionó la "falta de inversión y cuidado", tras recorrer al visitar el centro logístico para el mantenimiento de trenes eléctricos de ese ferrocarril.





"Pero la cosa cambió. Estoy orgulloso de lo que están haciendo. Esta revolución de los trenes no puede parar porque recién empezamos y hay muchísimo por mejorar", dijo Macri, y añadió: "Vamos a seguir mejorando la calidad y el servicio de los pasajeros" que viajan en ferrocarril.





Al hacer referencia a la tragedia ferroviaria de Once, el mandatario dijo que "hay gente que no tuvo esa suerte, y me duele en el corazón de verdad", además de considerar que "nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros, pudimos haber tenido un hijo, un hermano, un padre en ese tren".





"Hubo falta de inversión y de cuidado, de transformar un freno manual en uno automático. No se tuvo prioridad ni en las vías ni en los equipos y muchos años fuimos abandonando muchas cosas, como este taller", expresó.

