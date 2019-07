https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió durante la madrugada en el ingreso a Rosario. Participaron tres camiones y una camioneta pick up.

Se suma a los siniestros del fin de semana Otro choque, ahora múltiple, en la Autopista Santa Fe - Rosario

En horas de la madrugada se produjo un nuevo siniestro vial en la autopista Santa Fe - Rosario. Al incidente del camión en uno de los peajes y al choque entre las localidades de Coronda y Arocena (que tuvo una víctima fatal), ahora se le suma un impacto entre varios vehículos en el ingreso a la ciudad de Rosario.

Fuentes oficiales informaron que pasadas las 4 se produjo un siniestro vial en el kilómetro 4 del mencionado corredor del que participaron una pick up y tres camiones.

De inmediato, por la importancia del caso, se solicitó la presencia de la policía y se cortó la circulación en la autopista.

Producto del fuerte impacto hubo tres heridos que fueron atendidos por el Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Además, dos de los ocupantes de los rodados quedaron atrapados y se trabaja afanosamente para poder rescatarlos y brindarles asistencia médica, pública Diario La Capital.

Según la Agencia Provincial de Seguridad Vial, a la hora en que se produjo el siniestro vial, en el lugar, había densos bancos de niebla que habrían sido la causa de la colisión en cadena. No obstante, hasta tanto no se realicen los peritajes técnicos no se conocerá que motivó el choque que involucró a cinco vehículos, agrega el medio rosarino.