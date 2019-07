https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.07.2019 - Última actualización - 9:57

9:51

Se produjo este lunes

Sismo en Salta: No se registraron daños ni heridos

Este lunes por la mañana, un sismo de 4,5 grados se produjo en la ciudad de Rosario de la Frontera (Salta). No se produjeron daños ni heridos.

La zona donde se produjo el sismo. Foto: Gentileza



Se produjo este lunes Sismo en Salta: No se registraron daños ni heridos Este lunes por la mañana, un sismo de 4,5 grados se produjo en la ciudad de Rosario de la Frontera (Salta). No se produjeron daños ni heridos. Este lunes por la mañana, un sismo de 4,5 grados se produjo en la ciudad de Rosario de la Frontera (Salta). No se produjeron daños ni heridos.