Lunes 15.07.2019 - Última actualización - 11:58

11:56

Pensando en el debut con Racing

Si no llega Cuadra, irá Carabajal casi de punta

Está desgarrado Mazzola y no llega con los tiempos al viernes 26 en Avellaneda. Se fueron Lotti y Andrada, es por eso que se necesitan delanteros de refuerzo.

Foto: Manuel Fabatia



