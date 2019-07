https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 15.07.2019

16:52

Desde este martes habrá asambleas de choferes

Colectivos: si no hay acuerdo, hay paro el jueves y viernes

La UTA emitió un comunicado en el que insisten con el reclamo salarial. Si no se llega a un acuerdo, anuncian una medida de fuerza de 48 horas.

