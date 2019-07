https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.07.2019 - Última actualización - 16:59

16:57

Filtrado. El intendente electo se fotografió junto al logo de "Santa Fe puede más". “Es un partido distrital, abierto a todos, sin necesidad de afiliarse a nada", sostuvo Jatón.

Entretelones de la política provincial El partido de Jatón Filtrado. El intendente electo se fotografió junto al logo de "Santa Fe puede más". “Es un partido distrital, abierto a todos, sin necesidad de afiliarse a nada", sostuvo Jatón. Filtrado. El intendente electo se fotografió junto al logo de "Santa Fe puede más". “Es un partido distrital, abierto a todos, sin necesidad de afiliarse a nada", sostuvo Jatón.

El Litoral | política@ellitoral.com

Una foto del intendente electo, Emilio Jatón, con el logo del partido distrital que encabeza “Santa Fe puede más” que publica la revista bonaerense Letrap, es mirada con detenimiento por los dirigentes políticos santafesinos y corrió por redes sociales en la última semana.

En la sede partidaria donde se realizó la nota, el actual edil planifica su futuro gobierno, pero también habló con ese medio del desgaste en algunos dirigentes del socialismo, admitió que en el Frente Progresista “he sentido que en algunos espacios no he tenido participación”, y evitó pronunciarse en apoyo a algunas de las fórmulas presidenciales.

¿Por qué remarca que no integra un partido? le preguntan y responde que “por la mirada que tengo, nada más, pertenezco al Frente Progresista. Pero hay una mirada distinta. Lo noto en lo discursivo, en el armado, en el pensamiento. Durante muchos años he criticado la política desde el periodismo y no voy a hacer las cosas que criticaba”. En otro tramo del reportaje prometió un gobierno con más amplitud que la de un frente político y aseguró que el partido Santa Fe Puede Más “es un partido distrital, abierto a todos, sin necesidad de afiliarse a nada, simplemente es un espacio de discusión de política”.