Video: Red Bull estableció un récord al marcar 1,91 segundos en un pit stop

En la Fórmula 1, cualquier centésima cuenta, por lo que los equipos estudian hasta las paradas en boxes para cambiar los neumáticos, una operación en la que el equipo Red Bull invirtió apenas 1 segundo y 91 centésimas de segundo este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, un récord en esta disciplina.



Fue el tiempo que los mecánicos de la escudería austríaca invirtieron en sustituir los cuatro neumáticos cuando paró el piloto francés Pierre Gasly.



De esta manera, el equipo austríaco supera el anterior récord, que compartían el mismo Red Bull (en el Gran Premio de Estados Unidos en 2013 con el australiano Mark Webber) y Williams (en el Gran Premio de Europa-2016, en Azerbaiyán, con el brasileño Felipe Massa).

