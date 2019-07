https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En San Juan

Buscan con perros y drones a una mujer adúltera que escapó de su marido

Hace tres días que no se sabe nada de ella. La joven fue vista infraganti por su esposo cuando estaba en un auto con un hombre en las inmediaciones del autódromo El Villicum. Al verse en evidencia, comenzó a correr y desde entonces no se sabe su paradero. La buscan con caballos, perros entrenados y drones.

Una mujer de 24 años es buscada intensamente en el campo desde hace tres días, cuando escapara luego de que su pareja la sorprendiera acompañada de un amante en San Juan. El jueves pasado por la noche Brenda Montaña (24) estaba en un auto con su amante, José Guajardo (28), en las inmediaciones del autódromo El Villicum, en la localidad de Albardón al norte de la capital de San Juan, cuando la pareja fue sorprendida por el marido de la mujer. Tenés que leer Descubrió que su esposa le era infiel, la persiguió y la atropelló con su auto Según la denuncia del despechado esposo, Diego Alvarez (28), la mujer escapó del lugar corriendo a campo traviesa y desde entonces nadie la volvió a ver. Brenda, que ya se había ido otras veces de su casa, desapareció y desde el viernes varias comisiones policiales la buscan por el campo y las inmediaciones de su vivienda, a caballo, con perros entrenados y drones. Según dijo hoy el jefe de la seccional de Albardón, comisario Marcelo Paredes, "creemos que está viva y se esconde. Ayer se encontraron nuevas huellas en inmediaciones de su domicilio y allí estamos centrando el operativo. Ya recorrimos unos 12 kilómetros cuadrados y no tenemos datos". El marido de la mujer, Diego Alvarez, fue detenido porque el amante, José Guajardo, lo denunció por agresión y lesiones, producidas cuando lo atacó con una piedra después de encontrarlo con su pareja. Con información de MDZ Online