"La Argentina necesita un cambio copernicano"

Lunes 15.07.2019

Propicia tratados de libre comercio, profunda reforma del Estado y de las cuatro leyes laborales vigentes. “La pobreza, el desempleo, el empleo en negro se generan en el sistema vigente”, aseguró.

José Luis Espert y Luis Rosales integran la fórmula a presidente y vice por Despertar, la alianza entre la Ucede y Unite.

José Luis Espert y Luis Rosales integran la fórmula a presidente y vice por Despertar, la alianza entre la Ucede y Unite. Pasaron por Santa Fe acompañados por Gonzalo Mansilla de Souza, cabeza de la lista de diputados. Espert estuvo en El Litoral a las pocas horas del inicio de su campaña con un acto en el estadio de Ferro en Capital Federal.

- ¿Por qué quiere ser presidente?

- Porque quiero terminar con un sistema que destruye a la gente de trabajo, a la que quiere progresar, al estudiante, al emprendedor, al comerciante, a todos. Es muy raro lo que nos ocurre donde el sistema que rige destruye a la gente que vive dentro del país. Los grandes ganadores de lo que pasa hoy son los tránsfugas, los chamuyeros, los chorros. Esto se tiene que terminar. Quiero ser presidente porque me harté de que pasara siempre lo mismo.

- En caso de ser electo, ¿por dónde pasarían las primeras medidas?

- Poner el norte en firmar la mayor cantidad de tratados de libre comercio con el mundo; una profunda reforma del Estado porque hay que bajar impuestos, hay que bajar el gasto público; y hay que cambiar las cuatro leyes laborales sobre el cual se ha montado el edificio laboral en la Argentina: convenciones colectivas de trabajo, contrato de trabajo, asociaciones profesionales y de obras sociales.

- Eso implica acuerdo con el Congreso, porque desde 1983 no se avanzó nunca en reforma laboral.

- Una de las causas por las cuales nunca se hizo una reforma laboral en beneficio de la gente y no de estos atorrantes que tenemos como sindicalistas, es que nunca se dijo en campaña que se las quería cambiar. Hacen campaña coqueteando con todo lo que hay, dicen cambios de manera lavada para que nadie entienda y cuando llegan la sociedad se desayuna con los cambios que quieren hacer. Nosotros, de entrada, decimos que hay cambiar todas las leyes laborales, ninguna como está le sirve al trabajador, al empresario, al comerciante; le sirve a los sindicalistas.

- Pero además de llegar a la presidencia debe tener fuerza en el Congreso para introducir esos cambios...

- Sé que seré presidente y tendré una fuerza reducida en el Congreso pero muchos de los bloques que hoy están en el Congreso, particularmente el de Cambiemos que empuja una reforma laboral con un gobierno sin ninguna credibilidad, no me lo imagino boicoteando esta reforma.

- ¿El electorado está dispuesto al cambio?

- Veremos en la elección.

- Tenemos un país con 35% de pobreza, 30 de empleo en negro, etc...

- Hay que entender que la causa de la pobreza es este sistema, no el cambio de sistema. El cambio de sistema es para bien, no para mal. El cambio no es para aumentar la pobreza ni aumentar el empleo en negro.

Foto: Pablo Aguirre

- Dijo propiciar tratados de libre comercio, ¿respaldaría el acuerdo Mercosur - Unión Europea?

- Hablé de tres cosas: la mayor cantidad de tratados de libre comercio que se pueda, profunda reforma del Estado y profunda reforma laboral. Las tres al mismo tiempo. Se ha firmado el tratado de libre comercio con Europa solamente para sacarnos votos porque hoy Dante Sica, ministro de Producción, dijo que la reforma laboral no está en la agenda del gobierno.

- ¿Y la reforma previsional?

- Está dentro de la reforma del Estado. Debemos ir a una reforma donde cada uno se jubile con lo que tiene, hay que limitar al mínimo el complemento distributivo. La ley actual al maximizar el componente distributivo ha dejado al sistema quebrado financieramente. Hay que dejar de mentirle a la gente.

- La propuesta es un sistema de capitalización individual?

- Sí, pero dentro del sistema de reparto, para que el Estado no se desfinancie. El Anses tiene la información para que cada uno se jubile con lo que pudo o quiso aportar.

Si no se cambia el sistema, la próxima estación será una pobreza del 50%” Luis Rosales precandidato a vicepresidente

- No un sistema solidario...

- Todo sistema previsional tiene un componente de solidaridad, porque no se puede dejar tirada a la gente, pero si hay que reducirlo al mínimo. Todo sistema de seguridad social tiene un componente solidario mínimo, el de salud también, pero la gente tiene que comprar el sistema de salud que quiera.

- El otro problema serio que nos afecta es la inseguridad.

- Hoy la policía no tiene la menor intención de tirar porque tiene miedo de terminar empalada por la sociedad y el poder políticos: Nosotros, todo lo contrario, vamos a ir al revés de lo que se hace hoy. Le vamos a dar respaldo al policía que tire en defensa del ciudadano inocente. Argentina tiene que salir de su onanismo, de su xenofobia, tiene que ponerse en materia de seguridad y defensa a la altura del mundo desarrollado. Necesitamos una DEA, una fuerza para patrullar la hidrovía que es donde entra la droga pesada; necesitamos radarizar todo el norte. Tenemos que hacer una revolución en materia de defensa y de seguridad.

- Para todo se necesitan recursos.

- Sin crecimiento no se puede pensar en nada. Para nosotros, el crecimiento está generado en plantear un cambio copernicano de cómo viene viviendo la Argentina. Con nosotros como gobierno habrá una nueva Argentina que generaría esa tasa de crecimiento para poder pensar en algo. Sin crecimiento no podemos pensar en nada.

- ¿Liberalismo es mala palabra?

- La sociedad lo cree. Debemos ser inteligentes y dejar de engañarnos. El sistema político empresarial y sindical que lucra con esta decadencia cuando se pone el virus de liberalismo se le exponen todos los problemas. Esto de que en el pasado todo lo malo es liberal no es casual, está causado como mecanismo de defensa de parte del sistema que nos depreda para que no entre el liberalismo. Alguna razón la sociedad tiene de percibir al liberalismo como algo malo porque las dos experiencias que tuvieron algo de liberalismo como Martínez de Hoz y Menem terminaron muy mal. El sistema le pone la palabra liberal a algo que haya terminado mal y se olvida que de liberalismo tuvo apenas 12 años de los últimos 50 años.

Disruptivo

En su acto de lanzamiento afirmó que no permitirá piquetes en la Argentina y lo ratificó en El Litoral. “Cada cosa que decimos luce disruptiva para el sistema en el cual nos acostumbramos a vivir muy mal. No se puede salvar casi nada de lo que hoy es. Hay que hacer profundas reformas en el sistema electoral. Hemos arrancado de cero y podemos dar fe de las dificultades que tuvimos para competir. Es una hipocresía este sistema”.

Pañuelos

Mansilla de Souza se presenta con un pañuelo celeste y dice que toda la lista está en defensa de las dos vidas y es el compromiso a llevar al Congreso. Espert dice “no soy ni pañuelo verde, ni pañuelo celeste, personalmente a favor de despenalizar el aborto pero no hacemos ninguna cuestión de no poder compartir un espacio por el tema”. Rosales, en tanto está con un celeste claro.