Lunes 15.07.2019 - Última actualización - 21:10

Información contra la desinformación Es falsa la publicación que afirma que Victoria Donda está consumiendo cocaína en el Congreso

Si tenés unos segundos, leé este resumen:

-Aunque no se conoce su identidad, la mujer que aparece en la publicación falsa es distinta físicamente a la diputada nacional por Somos.

-La imagen circula desde al menos 2017 en la Argentina.

-La misma foto se difundió en España y en México afirmando que la mujer era una diputada de esos países, algo que también fue desmentido por medios especializados.

Por Reverso

Circula en Facebook una foto de una mujer consumiendo cocaína junto a una leyenda que afirma que es Victoria Donda, diputada nacional por Somos. Sin embargo, esto es falso: aunque no se conoce su identidad, la persona que aparece en la foto no es la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Además, la imagen circula desde al menos 2017 y también se difundió en España y en México como si fuera de una diputada de esos países, pero fue verificada y desmentida por medios especializados (ver acá, acá y acá).

Esta desinformación fue compartida en Facebook 7 mil veces, según la información que ofrece la propia publicación (ver acá). En la pieza se ve a una mujer aspirando cocaína sostenida en un celular que tiene en su mano, aunque no dice cuándo ni dónde fue tomada la imagen, sólo se afirma que es la diputada nacional, a pesar de que la mujer de la foto es físicamente diferente a Donda.

Aunque no se pudo determinar la identidad de la mujer de la imagen, sí está verificado que la persona que aparece no es Donda. Como se puede ver en las últimas fotografías -que la diputada y candidata a renovar su banca publicó en sus redes sociales- (ver acá y acá), no se trata de la misma mujer: entre algunas diferencias se puede observar que los rasgos de la cara y el color de pelo son diferentes. También la foto ha aparecido en páginas de “memes” en la web y en diversos países desde, al menos, 2017 (ver acá, acá).

Esta desinformación ya fue verificada con anterioridad por Chequeado. De hecho, este año ya había circulado en mayo y abril último (ver acá y acá). En ambas oportunidades, la diputada nacional por Somos, parte del interbloque Red por Argentina -que tiene como presidente al diputado Felipe Solá- y ex miembro de Libres del Sur, confirmó que se trata de una publicación falsa. Además, opinó ante ese medio: “Se ve que no tienen nada para pegarme porque tienen que inventar cosas como estas donde es muy evidente que no soy yo. Ni en broma me pondría un enterito de jean, ni anteojos en la cabeza”.

Como se señaló, la imagen también circuló en otros países. En España se afirmó que la mujer de la foto era una diputada del partido Ciudadanos llamada “Ana Ronda” y, en otros casos, una diputada de Podemos con el nombre de “Vicki Donda”. Pero los sitios de verificación de datos españoles Newtral y Maldita constataron que en ambos casos se trataba de una desinformación. Aunque tampoco pudieron determinar la identidad de la mujer, sí probaron que la persona de la imagen no era quien se mencionaba en los posteos.

Finalmente, en México la imagen fue identificada en posteos con una mujer también conocida como “Vicki Donda”, supuesta diputada en México por el partido Morena. El sitio de verificación Animal Político pudo comprobar que no existe ninguna legisladora en ese país con ese nombre y que, por ende, la información era falsa.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Autor: Imanol Subiela Salvo

Edición 1: Matías Di Santi

Edición 2: Laura Zommer

Edición 3: Cecilia Becaría