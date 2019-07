https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

premios Superliga

Un jugador de Unión forma parte del once ideal de la Superliga 2018/2019

El lateral Tatengue Damián Martínez forma parte del once ideal que nombró la Superliga en la entrega de premios de este lunes. Racing se llevó el premio "Superliga de Oro".

Foto: Archivo El Litoral



El jugador de Unión Damián Martínez fue nombrado anoche como parte del once ideal de la Superliga 2018/2019. La entrega de los Premios Superliga se realizó este lunes por la noche en el Teatro Astral.

El sistema de premiación contó con la participación del público, ya que a través de las redes sociales se propuso elegir al "Mejor Jugador" y al "Mejor Técnico" de la Superliga y la Copa de la Superliga.

El armado de las ternas quedó conformado por el Centro de Innovación y Datos denominado "Superliga Innova", que definió, en base a sus estadísticas, a los mejores jugadores puesto por puesto y al futbolista más destacado del torneo según los índices de rendimiento. Para ello se analizó fecha tras fecha cada uno de los partidos, registrando en cada uno aproximadamente 1.500 eventos sucedidos en su transcurso.

Entre estos ítems se consideraron "la importancia de cada gol y asistencia", "precisión y dirección de los pases en diferentes alturas y distancias", "cómo y desde dónde se ejecutan los centros", "lugar y cantidad de robos e intercepciones de balones" y "cantidad de offsides y faltas recibidas y cometidas".

En cuanto a los arqueros, se analizaron sus atajadas, minutos de invulnerabilidad de los arcos, las respuestas ante los centros y la precisión en los pases en corta, media y larga distancia.

Al término de cada jornada se eligieron los mejores rendimientos a nivel colectivo e individual y, tras el cierre de la temporada 2018-19, se decidió premiar a los máximos exponentes en cada posición, además de armar el equipo ideal del último año. También se entregó, a través de las estadísticas, el Premio "Fair Play".

Además, Fox Sports y TNT Sports utilizaron sus diferentes plataformas para que la gente elija al mejor gol y a la mejor atajada de la temporada de ambos certámenes.

Y también, en un apartado del evento se homenajeó a cuatro figuras que recientemente se retiraron de la actividad con un premio a la trayectoria, al tiempo que recibirá su galardón el mejor jugador de la "eSuperliga Red Bull (virtual)".

Pero no todo fue fútbol y premios, ya que la fiesta también tuvo su aspecto musical y artístico bajo la dirección de Ignacio González Cano.

De esta manera la velada estuvo amenizada por la participación del humorista Martín Bossi (imitó al técnico de Atlético Madrid, Diego Simeone, y ofreció un monólogo que hizo eje en su infancia y su amor por el fútbol), la compañía Tempotango junto a la bailarina Marianela “Chipi” Anchipi, y el dúo Las Rositas Tango (Gabriela y Cecilia Palma).

Los premios



Copa Superliga YPF Infinia 2019:



Mejor Director Técnico: Néstor Gorosito (Tigre).



Goleador: Javier Toledo (seis tantos, de Atlético Tucumán).



Mejor Jugador: Walter Montillo (Tigre).



- eSuperliga Red Bull 2019 (fútbol virtual):



Mejor Jugador: Matías Regalia (Estudiantes de La Plata).



-Superliga Quilmes Clásica 2018/19:



Mejor Director Técnico: Eduardo Coudet (Racing Club).



Mejor Arquero: Esteban Andrada (Boca Juniors).



Mejor Defensor: Javier Pinola (River Plate).



Mejor Mediocampista: Nicolás Domínguez (Vélez Sarsfield).



Mejor Delantero: Lisandro López (Racing Club).



Goleador: Lisandro López (Racing Club).



Mejor Jugador: Lisandro López (Racing Club).



-Temporada SAF 2018/19:



Premio Fair Play: Defensa y Justicia.



Mejor Gol: Emanuel Reynoso (Boca Juniors) a San Martín, de Tucumán.



Mejor Atajada: Alan Aguerre (Newell's Old Boys) a San Lorenzo.



Jugador Revelación: Matías Zaracho (Racing Club).



Premio a la Trayectoria (4): Rodrigo Mora (River Plate), Lisandro Martínez (Defensa y Justicia), Pablo Guiñazú (Talleres, de Córdoba) y Rodrigo Braña (Estudiantes de La Plata).



El Once Ideal: Esteban Andrada (Boca Juniors); Damián Martínez (Unión), Leonardo Sigali (Racing Club), Javier Pínola (River Plate) y Lisandro Martínez (Defensa y Justicia); Nicolás Domínguez (Vélez Sarsfield), Juan Fernando Quintero (River Plate), Walter Montillo (Tigre) y Matías Rojas (Defensa y Justicia); Lisandro López (Racing Club) y Federico González (Tigre).



SAF de Oro: Racing Club. Con información de Télam