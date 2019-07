https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lavallén habló en conferencia

"Hasta el miércoles voy a analizar variantes en el equipo"

El DT Sabalero dialogó con la prensa previo a la revancha contra Argentinos Juniors. No confirmó el equipo y expresó que la dirigencia no le aseguró las contrataciones de Lertora y Acosta.

Este martes Pablo Lavallén realizó la conferencia de prensa semanal, haciendo especial énfasis al partido del jueves contra Argentinos Juniors por Copa Sudamericana, donde Colón va perdiendo la serie 1 a 0. Comenzando la charla, habló del partido del próximo jueves y dijo: “Estamos con la idea de poder ir a La Paternal y tratar de dar vuelta la serie. Sabíamos que iba a ser una serie dura y complicada. Argentinos es un equipo duro e intenso”. “Nos sacaron ventaja en el resultado pero sin diferencias en el juego” Pablo Lavallén. Y cerrando el tema dijo: “Intentaremos tener la posibilidad de empatar la serie, manejando la ansiedad y la desesperación de saber que uno va con un resultado en contra” Luego, hablando del once titular, comentó: “Estamos trabajando y tratando de poder ver que variantes hay para poder contrarrestar lo que ellos hacen mejor que es la presión. Chancalay es una variante, cuando lo pongo gano más peso ofensivo pero pierdo en defensa”. Y cerró: “Hasta mañana voy a evaluar las variantes”. Por otra parte, le preguntaron si un resultado negativo lo podría alejar del club y respondió: “Yo tengo contrato hasta junio del año que viene y pretendo continuar. Estamos en octavos de final de Copa Sudamericana, no es fácil”. Luego, sobre la posibilidad de tener en el plantel a Lertora y Acosta, dijo: “No tengo ninguna confirmación sobre los refuerzos por parte de la directiva” Volviendo al encuentro contra El Bicho, Lavallén remarcó: “Ellos presionan bien, si nos presionan a los defensores constantemente a veces va a haber que saltear líneas. Hay que tratar de buscar los espacios libres. Nos adaptaremos a la contra estrategia que impone el rival. Y si nosotros imponemos nuestro plan de juego, ellos se tendrán que adaptar”.

Y finalizó la charla: “La cancha chica favorece a lo que ellos proponen, te pueden presionar constantemente. Pero esto es fútbol… Intentaremos encontrar los espacios que dejen y atacarlos”.

