Martes 16.07.2019 - Última actualización - 12:25

12:19

El jueves a la noche se juega la revancha con Argentinos Pierotti : "El primer partido no fue lo que esperábamos, pero estamos bien en confianza"

Luego de la conferencia de Pablo Lavallén, el pibe Santiago Pierotti dialogó con la prensa de cara al encuentro del jueves contra Argentinos Juniors, donde se define la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Comenzando la charla, Pierotti dijo: “El primer partido no fue lo que esperábamos, pero estamos bien en confianza. Trabajamos todo el fin de semana para este partido”.

“Yo me siento más cómodo jugando de doble cinco, pero depende de la estrategia del técnico, yo voy a estar para donde me necesite” Santiago Pierotti

Finalmente, sobre su momento personal dentro del equipo, dijo: “Lavallén y los jugadores me dan mucha confianza, aprendo de todos un poco. El cuerpo técnico te da mucha confianza cuando entrenas y cuando no te salen las cosas”. Y agregó: “En lo personal me siento bien y creo que me está yendo bien. Estoy aprovechando el momento y disfrutando”.