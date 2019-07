https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.07.2019 - Última actualización - 13:49

13:47

El joven alpinista Juan Pablo Cano fue encontrado muerto, al igual que otro escalador argentino, en una montaña nevada de la Cordillera Blanca en Perú. Investigan las circunstancias del accidente.

Lanzaron una colecta para solventar los gastos Familiares viajaron a Perú a repatriar al montañista santafesino fallecido El joven alpinista Juan Pablo Cano fue encontrado muerto, al igual que otro escalador argentino, en una montaña nevada de la Cordillera Blanca en Perú. Investigan las circunstancias del accidente. El joven alpinista Juan Pablo Cano fue encontrado muerto, al igual que otro escalador argentino, en una montaña nevada de la Cordillera Blanca en Perú. Investigan las circunstancias del accidente.

La madre del montañista santafesino muerto en Perú viajó a ese país a repatriar los restos de su hijo, al tiempo que sus compañeros de esa disciplina lanzaron una colecta en Santa Fe para juntar los fondos necesarios para solventar el viaje y otros gastos.



Juan Pablo Cano escalaba el viernes pasado una pared de hielo del nevado Caraz, de la Cordillera Blanca, en la región norteña de Áncash (Perú) junto a otro montañista argentino cuando por circunstancias que son investigadas ambos perdieron la vida, a 6.025 metros de altura en los Andes de Perú.



El otro montañista fue identificado como Ian Schwer, oriundo de Bariloche, y de reconocida trayectoria como alpinista, quien estaba al frente del emblemático refugio de montaña Frey del cerro Catedral, en Río Negro. Ambos cuerpos fueron rescatados el domingo y debieron ser trasladados a la morgue en un operativo de montaña.



Los familiares de los escaladores viajaron este lunes a la ciudad de Huaraz para completar los trámites a fin de repatriar los cuerpos. Desde Santa Fe viajaron la madre y el hermano mayor de Cano, mientras que el padre y el resto de los hermanos esperan novedades.



Si bien un vocero de la delegación diplomática confirmó a Télam que los gastos de traslado de los restos de Cano serán costeados por la empresa aseguradora de su viaje, en Santa Fe se lanzó una colecta solidaria para obtener fondos que permitan financiar la repatriación de los restos de Juan Pablo (ver Cómo colaborar).

Ulises Luna, instructor de la escuela de escalada La Roca X —que funciona en el Club Azopardo— se mostró conmovido ante la triste noticia, al igual que el resto de los cerca de 300 escaladores santafesinos que pertenecen a esa escuela, de la que fue parte Juan Pablo Cano.

Una pasión



Luna contó que Cano tenía 24 años y había partido hace unos cuatro años atrás a Mendoza para estudiar la carrera de Guía de Montaña. “Había comenzado con nosotros (en la escuela La Roca X, que funciona en el club Azopardo), pero luego se dio cuenta de que esta era su pasión y cambió toda su vida para ir a Mendoza y concretar su sueño”. Luego contó que para estudiar la carrera “necesitaba experiencia de montaña y realizar escaladas, por ello se había radicado en Mendoza”.



Quedará en el recuerdo más cálido de todo el grupo de escaladores santafesinos el último momento compartido. Juan Pablo había pasado por Santa Fe para entrenar junto a sus amigos antes de partir hacia Perú. “Queremos rescatar su persona, era excelente, y recordarlo con su sonrisa de siempre”, dijo Ulises, quien es el encargado de motorizar la colecta.

La tragedia



En cuanto a las circunstancias de la muerte de los escaladores, desde el Departamento de Salvamento de Alta Montaña peruano indicaron que fueron aplastados por un bloque de hielo. Pero todavía no se pudo determinar el motivo del accidente. El jefe de dicho Salvamento, Gilmer Torres, mencionó lo ardua que resultaron las tareas de rescate, ya que los montañistas cayeron en una zona no apta para la práctica segura. Mientras que Rafael Figueroa, presidente de la Casa de Guías de Alta Montaña de Huaraz, fue el encargado de reportar la aparición de los cuerpos.



Caraz es uno de los nevados más altos y peligrosos del Perú, algo que sin duda a muchos turistas, amantes del alpinismo y la aventura, los atrae. Tanto Cano como Schwer no era improvisados. Ambos tenían experiencia y preparación para semejante desafío. Por ello se investiga una circunstancia imprevista. “Juan Pablo era un deportista muy responsable, no hacía locuras. Por eso pensamos que sucedió algo que no debería haber ocurrido y que todavía no pudieron determinar”, dijo su amigo y colega, Ulises Luna, y finalizó: “Se te va a extrañar. Se nos fue uno de la familia de escaladores santafesinos”.



Mientras que el padre Ian, el otro montañista fallecido, lo despidió: “Hasta siempre querido hijo, hiciste de tu vida un culto enorme a la amistad y el compañerismo. Desde nuevas cumbres en lo alto seguís en el corazón de todos”, escribió Willy Schwer.



Cómo colaborar

Banco Santander

CBU 0720327388000040063704

Alias LuisCanoSantander

DNI 31196109

Cuenta 3274006370

Titular de la cuenta: Cano Luis Marcelo