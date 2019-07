Game of Thrones obtiene 32 nominaciones a los gremios Emmy

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Antes de las nominaciones ya era la serie más nominada de la historia de los premios con 132 nominaciones. También ostenta el récord a la serie más premiada de la academia de la televisión estadounidense con 38 galardones. Y, si le sumamos que tiene un total de 32 nominaciones esta edición de 2019, con las que ha subido su récord de nominaciones a 164, el septiembre está previsto que se supere.

La duda de las nominaciones de los premios Emmy no era si Juego de tronos obtendría menciones en las principales categorías sino el número que obtendría. ¿Se habría disuelto la obsesión por la serie entre los votantes tras una octava temporada que había decepcionado un sector importante de los espectadores? No, ni de lejos.

Juego de tronos ha colocado hasta ocho actores en las categorías interpretativas

Sólo hay que ver el festival de nominaciones en las categorías interpretativas: Kit Harington y Emilia Clarke como protagonistas, tres actores como mejor secundario (Alfie Allen, Peter Dinklage y Nikolaj-Coster Waldau), cuatro actrices como secundarias (Lena Headey, Gwendoline Christie, Sophie Turner y Maisie Williams) y Carice Van Houten como invitada por su breve aparición como Melisandre.

Estas son todas las nominaciones de Juego de tronos (y, para conocer las otras favoritas, el enlace es este).

Drama

Actor para Kit Harington

Actriz para Emilia Clarke

Actriz secundaria para Gwendoline Christie

Actriz secundaria para Lena Headey

Actriz secundaria para Sophie Turner

Actriz secundaria para Maisie Williams

Actor secundario para Alfie Allen

Actor secundario para Peter Dinklage

Actor secundario para Nikolaj Coster-Waldau

Actriz invitada para Carice Van Houten

Dirección para David Nutter por el episodio The last of the starks

Dirección para Miguel Sapochnik por el episodio The Long Night

Dirección para David Benioff y D.B.Weiss por el episodio The Iron Throne

Guión para David Benioff y D.B. Weiss por el episodio The Iron Throne

Diseño de producción

Cásting

Fotografía

Vestuario

Contenidos interactivos

Peluquería

Maquillaje

Maquillaje prostético

Títulos de crédito

Música

Coordinación de dobles de acción

Efectos visuales

Sonido

Montaje de sonido

Montaje por el episodio Winterfell

Montaje por el episodio The Long Night

Montaje por el episodio The Iron Throne