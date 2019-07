https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mercado de pases Se complicó la llegada de Lértora a Colón y el volante se iría a Newell's

Luego de muchas idas y vueltas, finalmente Federico Lértora no sería refuerzo de Colón de Santa Fe. Si bien desde Córdoba afirmaban que se había llegado a un acuerdo, en las últimas horas la negociación se complicó y el futuro del volante central estaría en Newell's Old Boys de Rosario.

El mediocampista de Belgrano se llegaría al equipo conducido por Frank Darío Kudelka luego de que el club rosarino ofreciera pagar la mitad del pase y el otro 50% lo haría Criatian Bragarnik.

Este martes se suponía que el jugador de 29 años con pasado en Ferro, Godoy Cruz y Arsenal, quien disputó 26 partidos y convirtió tres goles, llegaba al Sabalero por tres años.

Por su parte, Pablo Lavallén afirmó al mediodía: “No tengo confirmación de nada de parte de la directiva y hasta que la directiva no me diga que puedo contar con tal o cual jugador, no opino porque están en otro club”.