Las mujeres también debaten para imponer la perspectiva de género

El encuentro es organizado por ADE, Conciencia y el Foro de Mujeres del Mercosur. En los paneles estaba previsto el abordaje de problemáticas de género, y la mirada que se puede aportar desde ese lugar a las cuestiones reales de la economía y la producción.

En el marco de las actividades complementarias a la Cumbre del Mercosur, comenzó a deliberar también en la mañana de este martes el “Encuentro de Mujeres”. Se trata de un evento organizado por el Foto de Mujeres del Mercosur, la Fundación Conciencia y la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE). El acto de apertura contó con la presencia del titular de esta última entidad, Benito Correnti, quien dio la bienvenida a los presentes. También, del intendente de la ciudad. En su alocución, José Corral recordó que el lugar físico elegido para las deliberaciones de la Cumbre de Presidentes -la Estación Belgrano- había funcionado como centro de evacuados durante la peor inundación sufrida por la ciudad en su historia, en abril de 2003. “Eso habla de la resiliencia; y las mujeres -sostuvo el intendente- son un ejemplo cotidiano de ello. Por eso -acotó-, la perspectiva de género es una perspectiva general en nuestro gobierno; abarca todas las miradas de la gestión”. Y a modo de ejemplo, resaltó que su gabinete está constituido “con criterios de paridad”, aun sin tener una imposición legal. Asimismo, destacó las políticas municipales para prevenir y afrontar situaciones de violencia de género. “Probablemente sea mucho más lo que falta que lo que se ha hecho; por eso, celebramos que en el marco de esta cumbre, el tema igualdad de género esté de alguna manera presente”, enfatizó. Su concepto fue compartido por la titular del foro de Mujeres del Mercosur, Amalia Mattio. “Este foro está constituido desde 1995 -recordó-; consideramos vital trabajar en varias direcciones para consolidar la igualdad de género y el desarrollo sustentable”.

Problemas reales

De la apertura también participó la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani. La funcionaria valoró esta “gran oportunidad” para contribuir desde la perspectiva de género con un desarrollo sustentable. “Tenemos la oportunidad pero también la enorme responsabilidad de debatir política e institucionalmente acerca del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea. Tenemos mucho trabajo para aportar con nuestra mirada complementaria en temas comerciales y económicos. Ya hemos dejado huella en muchos temas sociales. Pero necesitamos involucrarnos más en la producción y en la economía, y estos días serán vitales para poder comenzar a dar esa discusión”, concluyó.

Posteriormente, y en diálogo con El Litoral, la funcionaria insistió en que la perspectiva de género tiene que estar en “la agenda de los temas reales de la economía y de la política. Si no, quedamos como un ghetto afuera, discutiendo siempre las cuestiones de género separadas de las cuestiones de la sociedad real. Para eso -destacó-, que tengamos una visión de género en el marco de la discusión del acuerdo con la Unión Europea; qué mirada tenemos las mujeres en el modelo de desarrollo económico, en la sustentabilidad ambiental, nos parece muy relevante y pone este debate en la discusión de los problemas de la economía real que es una deuda pendiente. Porque en mi ámbito -ejemplificó-, que es el de la producción y la economía, se ven pocas mujeres en lugares relevantes, sea en el ámbito privado o público. Y creo que hay mujeres muy preparadas; el acceso de las mujeres en economía es una cuestión pendiente. Y este foro va en esa dirección”, afirmó.

“No estamos preparados”

En su rol de ministra de la Producción, Ciciliani puso reparos a los alcances y derivaciones del acuerdo con la Unión Europea. “Es muy importante y es una oportunidad -reconoció-, pero no estamos preparados. Esto no es un tema de discusión político-partidaria; es un problema de datos. Si tenemos una economía con una tasa de interés del 70%, una inflación del 50%, y una capacidad ociosa instalada del 50% sin estabilidad macroeconómica, no estamos preparados. Si tomamos conciencia de eso y trabajamos por eso, la foto del modelo de la Unión Europea nos tiene que entusiasmar; es un buen espejo. Ahora, ¿podemos competir con eso? No, no podemos -aseveró-. Tenemos que mirarnos y competir. Es una oportunidad porque nos puede ordenar. Pero tenemos que tener políticas de largo plazo acorde con eso”, concluyó.

La primera actividad tras la apertura estuvo a cargo de la licenciada española Paula Mattio Lastra, que brindó una conferencia magistral sobre igualdad de oportunidades.

La situación actual en Argentina fue abordada a continuación por Carolina Villanueva, Lic. en Ciencias Políticas y Gobierno y especialista en Género, y Georgina Sticco, Ing. en Sistemas: ambas cofundadoras de GROW.

El capítulo de Igualdad y Empoderamiento estuvo a cargo de la abogada, investigadora y directora del programa Género, Sociedad y Universidad de la UNL Adriana Molina, y de la psicóloga y coordinadora del Centro de Atención a la Víctima de la Defensoría del Pueblo Laura Manzi.

Sobre el protagonismo de las mujeres en el ámbito sindical fueron convocadas Ana María Nuñez (Utedyc), María Inés Costilla (Sindicato de Empleados de Comercio) y Raquel Landaburo (Uthgra).

Mariela Ingaramo (Grupo Sancor Seguros); Lizzie Conti, Alejandra Zogby y Gabriela Zogby (Plastilit SA), Lorena Picasso (Almacén Didáctico) e Inés Larriera (Fundación Hoy por Mañana) abordaron experiencias en el ámbito empresarial.

Para la agenda de la tarde se previó la segunda conferencia magistral desde México, sobre “Medio ambiente, impactos, ODS: adecuación a la estrategia empresarial”, a cargo de Rodolfo Tarraubella, experto en cambio climático y tratamiento de conflictos socioambientales, creador del Sistema de Transparencia Comunitaria y especialista en bonos verdes y finanzas climáticas.

Sobre medio ambiente y cuidado de los recursos, Danisa Don, directora del Centro de Estudios Ambientales del Litoral, y Susana Grosso, de la secretaria de Vinculación Territorial Facultad Cs. Agrarias UNL.

Sobre “Impactos en la cadena de valor”, ponencias de Claudia Bosco, especialista en Informes de Sostenibilidad de la Fundación Ecoconciencia; María Verónica Broilo, coordinadora RS y Sustentabilidad del ministerio Público Fiscal de CABA y Mariela Ingaramo, por Grupo Sancor Seguros.

El último panel de la tarde se reservó a funcionarias del gobierno provincial. Así, sobre medio ambiente y desarrollo sostenible expondrán las ministras de la Producción Alicia Ciciliani; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Erica Hynes, y de Educación Claudia Balagué; la secretaría de Estado de la Energía Verónica Geese, y la subsecretaria de Administración del ministerio de Educación Carolina Piedrabuena.