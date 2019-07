Nuevo ritmo en el Súper Bailando

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos parejas inauguraron el nuevo ritmo del certamen de ShowMatch con muy buenos puntajes. Flor Vigna se llevó la mejor nota y Karina cautivó al jurado con una osada coreografía.

El éxito de Flor

La pareja que estrenó el ritmo en la competencia fue Flor Vigna y Facu Mazzei, quienes realizaron una coreografía de “Everybody get up”, de Five.

En la previa, Flor se refirió al fugaz romance con su coach, Mati Napp: “Él es un amor, y también está soltero, pero decidimos frenar. Yo no estoy estable para ninguna persona”.

En la ronda de devoluciones, Ángel De Brito (voto secreto) le preguntó a Flor por la bailarina de Nico, Florencia Jazmín Peña. “Yo soy amiga de ella. ¡Qué difícil va a ser esta etapa! Porque va a haber muchos rumores”, fue la respuesta. El periodista recató la sinceridad de Flor y le dio el visto bueno a la coreo: “Me encantó. Bailaron increíble. Estuvieron casi perfectos”. Carolina “Pampita” Ardohain (10) también fue muy elogiosa: “Me gustó mucho. Flor se está luciendo como nunca. Es otra Flor”. Florencia Peña (10) exclamó: “¡Qué buen show que trajeron! Este equipo siempre va por más”. De paso, le dio un consejo a Flor: “Chapá con quien quieras. Si no es ahora, que tenés 25 años, ¿cuándo?”. En tanto, Marcelo Polino (6), quien pidió el BAR, se solidarizó con Mati Napp y sugirió que Flor lo usó para darle celos a Nico. “La coreo me encantó. Por ahí lo limpiaron un poco a Facundo, pero me gustó mucho”, agregó. A su turno, Flavio Mendoza subió la nota y se rindió ante Flor: “Para mí sos la mejor figura que dio el espectáculo en los últimos años”. A Laura Fidalgo también le encantó la coreo y subió un punto, al igual que Aníbal Pachano. Total: 29 puntos.

En modo sexy



A continuación, lookeada como una alumna aplicada, Karina “La Princesita” salió a la pista junto a Damián García para bailar “Love in elevator”, de Aerosmith. “Es la primera vez que estoy disfrutando de estar soltera”, comentó la cantante antes de la coreo.

A la hora de los puntajes, De Brito (voto secreto) sostuvo: “Noto el compromiso que le estás poniendo al certamen, Karina. Te falta hacer ese click para creértela y romperla. Me gustó la propuesta, aunque quizás me pareció un poco difícil para Karina, que no es bailarina”. Pampita (8) valoró la nueva faceta de Karina: “Me gustó verte en algo distinto. Estuviste sexy y erótica. Fue una linda sorpresa”. Flor (9) destacó el crecimiento de Karina: “No sos la misma desde que empezaste en el certamen. Está empezado a salir la mujer que sos. Tenés que confiar en vos y sentirte segura de quien elegís ser”. Karina se quebró al escuchar la devolución de Flor. “Estas lágrimas son de felicidad. Esta es una etapa linda. Hay un antes y un después de haber pisado esta pista. Al haber aceptado estar acá, me propuse ser una mujer más fuerte”, explicó. Por último, Polino (5) volvió a solicitar el BAR y pinchó el globo al acusar a Karina de tener problemas con la producción del programa. Sobre el baile, opinó: “Me encantó el trabajo que hicieron. De todos los participantes, la que está evolucionando a pasos agigantados es Karina”. En representación del BAR, Flavio destacó los avances de Karina y le aconsejó: “Sacate los fantasmas del pasado, ya fue. Disfrutá tu presente. Punto para arriba”. Laura vio a Karina “muy femenina” y subió un punto, mientras que Aníbal concluyó: “Estás cada día mejor, Karina. Punto para arriba”. Total: 25 puntos.