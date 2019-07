https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Otro paro en menos de una semana

No habrá colectivos urbanos ni de media distancia este jueves y viernes

A partir de hora 0 del jueves y hasta la medianoche del viernes no circulará el transporte público de pasajeros de la ciudad. Tampoco funcionará el interurbano dentro de la provincia. La medida no afectará a los viajes entre Santa Fe y Paraná.

Tras la audiencia realizada este miércoles a la tarde, que no llegó al puerto pretendido por la Unión Tranviaria Automotor (UTA), se ratificó la medida de fuerza que se preveía y por 48 horas no habrá colectivos urbanos en la ciudad. Desde UTA Santa Fe informaron a El Litoral que no funcionarán los colectivos de línea y también se verán afectadas las líneas del transporte interurbano provincial.

Sin embargo, esta medida gremial no afectará a los colectivos de larga distancia y tampoco a las empresas Etacer y Fluviales, por lo que estará garantizado la conexión entre Santa Fe y Paraná.

Una acción similar ocurrió el pasado viernes 12 con el paro que afectó a los colectivos de corta y media distancia, urbano e interurbano. Al igual que la semana pasada, la medida de fuerza de los trabajadores se debe por el pedido de una mejora salarial del 20 % y un bono de 16 mil pesos.

>>> Casi nacional El paro de 48 horas regirá en casi todo el país salvo en: la ciudad de Buenos Aires cerraron el aumento del 20 % a principios de julio; en Mendoza también hubo un incremento del 27 %; y en Paraná habrá colectivos urbanos porque las empresas concesionarias del servicio presentaron “procedimiento preventivo de crisis” y por este motivo la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos no permite una medida de fuerza por parte de los empleados.

