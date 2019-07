https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hipódromo de San Isidro Suspenden por más de 11 años a un cuidador de caballos por doping

El hipódromo de San Isidro le aplicó una severa sanción de 134 meses -11 años y dos meses- al cuidador Domingo Verón por un caso de doping, al realizar un tratamiento no autorizado a Lionel Hutz, un caballo que fue segundo en la undécima carrera del pasado 24 de marzo.



Verón es un cuidador de segunda o tercera línea y no son muchos los caballos que atiende. Para San Isidro los casos de doping son gravísimos y no duda en poner mano dura. ¿En este caso no se les habrá ido la mano?



El caballo Lionel Hutz también recibió una sanción de 40 meses por parte de la Comisión de Carreras de San Isidro.



Y hubo una ‘yapa‘ para Verón, quien deberá pagar una multa equivalente a 11 veces la comisión de una carrera de caballos de 5 años, ganadores de una prueba.



No todo terminó ahí. Hubo más sanciones y bien pesadas. San Isidro sancionó por 52 meses al entrenador Oscar Verano por otro tratamiento no autorizado sobre el caballo Súper Juan Tag, quien entró en el segundo puesto en la novena carrera del pasado 29 de mayo.



La suspensión a Verano llega casi a los 4 años y medio, otra medida que causó alarma en el gremio de los entrenadores. ¿Pedirán alguna reducción de las penas?



Otra seria sanción le tocó al cuidador Hugo Pérez, cantor de tangos fana de Carlos Gardel y un hombre de gran simpatía en las reuniones o asados de los stud. A él le tocó 3 años por un caso de doping con el caballo Celebration, que entró segundo de Joy Filoso en el Clásico América corrido el 16 de marzo.



Celebration, un caballo del stud Castañón, también recibió una suspensión de 12 meses.



En el final de la mano dura hubo una sanción de otros 3 años para el cuidador Jorge Lértora. Se trata también de un caso de doping a Die Another Day en la primera carrera del 22 de mayo.



Ricardo Ioselli, un cuidador que supo ser un buen jockey en los años 90, no se salvó de la guadaña. Lo suspendieron por un año por doping al caballo Fist Gold, que fue segundo en la 17ma. carrera el 25 de Mayo.



Mano dura y sanciones inéditas para estos tiempos que corren. San Isidro va puntero y cómodo en el ranking de las sanciones. ¿Será imitado por Palermo y La Plata en cuanto a lo duro de las penas? Habrá que ver.



