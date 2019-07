Guillermo Burdisso se aleja del fútbol

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El defensor, se enteró que padece una cuando se realizó la revisión médica con San Lorenzo. "Es un momento durísimo porque no estaba preparado y creo que nadie lo está para una noticia así. Tenía muchísima ilusión de seguir jugando al fútbol", reconoció.

Guillermo Burdisso publicó un video en sus redes sociales en el que explica su situación actual de salud. "Hace tres semanas me realicé una revisión médica con San Lorenzo y salio una arritmia en el corazón. A raíz de eso me hice más estudios y visité a otros cardiólogos especializados en deporte y se llegó a la conclusión de que tengo que estar tres meses sin jugar al fútbol", detalló el defensor.

Luego, Burdisso volvió a hacer hincapié en que serán tres los meses en los que se deberá alejar de las canchas y de la actividad física, "y luego ver cómo evoluciona mi corazón". En tanto, a nivel personal, reconoció que "es un momento durísimo porque no estaba preparado y creo que nadie lo está para una noticia así. Tenía muchísima ilusión de seguir jugando al fútbol".

Sin embargo, su objetivo ya está puesto en su recuperación: "Hoy me toca enfocarme en mi salud y volver a estar bien", y agregó que luchará para jugar nuevamente al fútbol "que es lo que más amo, es lo que sé hacer desde chiquito y lo que más me gusta. Hoy tengo que priorizar mi vida personal, la vida de padre, de familia, y tratar de disfrutar de otras cosas que no pude hacer desde que me fui de mi casa a los 14 años".

Para cerrar el video, envió agradecimientos y afirmó: "En lo único que pienso es en el día que voy a volver a jugar, sé que me va a costar mucho y voy a luchar cada día para que eso sea posible".

