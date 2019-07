Nereo Fernández: "Atlético de Rafaela es mi nuevo reto"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de su primer entrenamiento, la flamante, y undécima, incorporación de la Crema con vistas al próximo torneo de la Primera Nacional, dijo que llegó a la institución para “brindar lo mejor de mí” y poner a “esta institución en lo más alto, que es el lugar que se merece”.

Juan Carlos Scalzo | deportes@ellitoral.com

Tras superar la revisión médica y rubricar su contrato, un día antes, el hasta la temporada pasada arquero de Unión, tuvo su primer entrenamiento con el plantel en la mañana de ayer, en el predio del Autódromo, y una vez concluido tomó dialogó con el periodismo rafaelino y se mostró muy entusiasmado por esta nueva etapa en su carrera.

“El primer día fue lindo, sirvió para conocer a mis compañeros, al cuerpo técnico y encontré un grupo espectacular, que me recibió muy bien, y esto es muy bueno pensando en lo que se viene, que será afrontar un torneo largo y difícil y para ello el grupo humano va a ser clave, así que estoy muy contento”, dijo el experimentado golero para enmarcar su primer día de trabajo.

—¿Cómo tomaste el desafío de llegar a Atlético, al que has enfrentado muchas veces y siempre intenta ser protagonista?



—Los desafíos siempre son lindos, estés donde estés. Este es uno nuevo y lo encaro de la mejor manera y con ganas de prepararme para llegar en el ciento por ciento al inicio de la competencia. Faltan algunas semanas para poner a punto todo y si estamos convencidos de lo que queremos podemos lograr cosas importantes.

—Te toca volver a una B Nacional que es, tal vez, la más competitiva de los últimos años, con grandes equipos...

—Es un torneo importante, lindo para jugarlo, donde la categoría va a decir para qué está cada uno y hay que ser fuertes y estar convencidos de que, con trabajo, se puede alcanzar el objetivo, que va a ser duro, pero lo vamos a intentar.

—¿Qué pudiste hablar con el entrenador respecto de los objetivos para esta temporada?

—Tuve una pequeña charla, esta mañana (por la de ayer), que, más que nada, fue para conocernos y, seguramente, en estos días iré sabiendo lo que pretende, y también hablaremos del sistema de juego, de lo que quiere desde lo futbolístico.

—Una de las premisas de Otta siempre es tener una valla poco vencida, así que vas a tener gran responsabilidad para cumplir ese objetivo...

—Me habían anticipado del trabajo que está realizando y hacer hincapié en eso es muy importante. Sostener los partidos en algunos momentos es importante y hay que trabajar para que no te conviertan y eso va logrando día a día, partido tras partido. En lo personal, voy a trabajar para que no me conviertan, voy a estar a disposición de lo que me pida el técnico y entrenar para lograrlo.

—¿Qué significa para vos la posibilidad de llegar a Atlético?

—Es un lindo desafío porque luego de tres temporadas en Unión, que fue muchísimo, se cumplió un ciclo y ahora Atlético es mi nuevo reto y tengo que brindarle lo mejor de mí para que el club esté bien arriba. Voy a trabajar para que sea así, por la importancia que tiene esta institución en el fútbol argentino, que se merece estar en lo más alto.

Facundo Britos en el radar

Tras el partido amistoso con la división Reserva de Unión, la semana anterior, el técnico Walter Otta se refirió a la búsqueda de un volante central en caso de que no se pueda concretar el arribo de Cristián Álvarez, el ex Boca, actualmente en el América de Cali, quien le expresó al entrenador de la Crema su deseo de volver al fútbol argentino.

Entre los nombres que se barajan está el de Facundo Britos, mediocampista con destacada actuación en la Reserva de Unión de Santa Fe, quien estuvo a prueba en Atlético en esta temporada y dejó una muy buena impresión. Al respecto el DT apuntó: “siempre lo contamos como una opción, ya que cuando estuvo a prueba nos gustó. En este amistoso nos terminó de confirmar que es un buen jugador y es una posibilidad si no se da lo de Álvarez”.