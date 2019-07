Instagram comenzó a ocultar "likes" en algunas cuentas para quitarle presión a los usuarios

Instagram empezó este jueves a esconder los "likes" ("Me gusta") de sus plataformas en Australia, Brasil y otros grandes mercados, con el objetivo de reducir la presión sobre sus usuarios, cuya salud mental puede verse afectada por este tipo de escrutinio.

Los usuarios en siete países de Instagram, propiedad del gigante Facebook, ya no podrán ver el número de "likes" que reciben de otras personas.

"Queremos que Instagram sea un lugar de expresión personal donde la gente se sienta cómoda" indicó en un comunicado la directora de Facebook Australia y Nueva Zelanda, Mia Garlick.

"Esperamos que esta decisión quite presión sobre el hecho de cuántos likes se van a recibir, para que la gente se concentre en compartir las cosas que quiere".

We want your friends to focus on the photos and videos you share, not how many likes they get. You can still see your own likes by tapping on the list of people who've liked it, but your friends will not be able to see how many likes your post has received.