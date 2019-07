https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.07.2019 - Última actualización - 11:16

11:14

Hubo dictamen Ley de maltrato animal: se preservará la producción agropecuaria Diputados del oficialismo y oposición finalmente aprobaron avanzar con la modificación de la Ley 14.346, que establece las penas para las personas que maltraten o sean crueles con los animales. También se eliminaría la prohibición a la tracción a sangre.

Fundación Barbechando



Diputados del oficialismo y oposición finalmente aprobaron avanzar con la modificación de la Ley 14.346, que establece las penas para las personas que maltraten o sean crueles con los animales. El Frente para la Victoria acompañó el dictamen, pero presentó disidencias. Respecto de la propuesta original, el dictamen tuvo cambios para preservar a la producción agropecuaria. El proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto.



Luego de haberse frustrado la primera reunión para avanzar con el dictamen, esta vez, el oficialismo consiguió que el grueso del bloque se hiciera presente en la reunión plenaria, además de que la oposición también acompañó y se logró el dictamen, en base a 25 iniciativas impulsadas desde todos los bloques.



Daniel Lipovetsky (PRO-Buenos Aires), titular de la comisión de Legislación General, abrió el pleno agradeciendo el “consenso” y destacó que el proyecto establece aumento de penas vigentes, amplía tipos penales (condena delitos como la zoofilia, abandono o utilización de animales en los circos). También señaló que propone que la Autoridad de Aplicación procure hacer cumplir la ley, “la inclusión del derecho animal en la currícula educativa y la capacitación de los funcionarios judiciales que apliquen la ley”, apuntó.



Por su parte, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), titular de la comisión de Legislación Penal, detalló las modificaciones: penas diferenciadas entre actos de crueldad y de maltrato, con agravantes por muerte y se adicionó a la pena de prisión, la pena de multa y de inhabilitación permanente o transitoria. “Hay una nueva visión sobre la protección de los animales”, aseguró la diputada.



En cuanto al dictamen, Burgos aclaró que la prohibición de tracción a sangre fue eliminada y las penas por manipular animales para aumentar su peligrosidad, pasó a ser un tipo penal dentro del maltrato.



“Con esto podemos avanzar y sacar el dictamen en el día de hoy y llevarlo al recinto prontamente para que tengamos este año, una ley que amplié la conceptualización de maltrato y crueldad, una protección con penas más severas y una concientización mucho más amplia”, concluyó.



A continuación, y en representación del Frente para la Victoria, el diputado Adrián Grana (FPV-PJ-Buenos Aires) adelantó el apoyo del bloque, pero con disidencias con respecto a las penas, que consideran “excesivas y no guardan la proporcionalidad necesaria que debe tener el Código Penal”, pero coincidió que haya agravantes en los hechos más gravosos. También señaló que no coinciden con que sea una pena no excarcelable y con la imposición de multas.

El diputado también destacó que se haya eliminado el artículo que penaba la tracción a sangre, aunque propuso buscar una legislación alternativa para encuadrar a esos trabajadores en otro esquema.



¿Qué propone el nuevo proyecto?

Aumentar las penas por malos tratos de 1 mes a 2 años de prisión, cuando la Ley vigente las fija de 15 días a 1 año, además incluye multas pecuniarias.

La tipificación para los malos tratos y actos de crueldad se amplía.

Aumenta las penas por actos de crueldad de 2 meses a 4 años, cuando la Ley vigente fija de 15 días a 1 año, además incluye multas pecuniarias.

Establece una pena especial por debilitación permanente en su salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro, una dificultad física o deformación permanente en su cuerpo. (Aclara que no será punible la mutilación cuando tenga fines de mejoramiento, marcación, higiene o salud de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad).

También agrega la pena por abuso sexual.

Fue eliminado el artículo que prohíbe en los centros urbanos el transporte mediante tracción a sangre animal.

Impulsa la creación de programas de adopción, la promoción de campañas de concientización y la capacitación en maltrato y crueldad animal.

¿Cómo sigue?

El año electoral limita las posibilidades de sesionar normalmente, pero, siendo un tema de amplio consenso, apoyado por los dos principales bloques del cuerpo (Cambiemos y Frente para la Victoria), las posibilidades de que se trate en el corto plazo, son altas.