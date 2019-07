Luis Spahn: "Es un golpe institucional no dar quórum"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estuvo presente en Puerto Madero y llevó un poco la voz cantante, ante la ausencia de los líderes de Boca y River. “No hay nada político, es todo deportivo”, agregó el “1” tatengue.

Se habló mucho en las últimas elecciones de cómo estaría defendido Unión en la AFA y la Superliga después de la salida del Dr. Marcelo Martín, que durante tantos años se ocupó de esos rubros. Lo real y concreto es que el actual presidente de Unión —Luis Sphan— empezó a viajar seguido a Capital Federal, ya sea para ir a calle Viamonte (AFA) o a Puerto Madero (Superliga).



Si bien alterna con el vice Edgardo Zin (fue quien concurrió junto a Madelón y Zuccarelli a la entrega de premios Superliga el lunes en el Teatro Astral), para la reunión caliente de ayer decidió ir el presidente.

Como era imaginable, se mostró muy molesto con los 11 clubes que no dieron quórum para que se lleve a cabo la reunión de Comité Ejecutivo en donde se iba a aprobar el nuevo reglamento de Superliga.



Para que haya quórum, el órgano necesitaba 13 representantes para poder sesionar, pero sólo hubo 12: River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, Atlético Tucumán, Unión, Vélez, Huracán, Talleres de Córdoba, Godoy Cruz y Defensa y Justicia.



De los otros 12, uno faltó a la convocatoria (Aldosivi). Los otros 11 (Argentinos, Lanús, Banfield, Gimnasia de La Plata, Estudiantes, Patronato, Rosario Central, Newell’s, Colón y los recién ascendidos Arsenal y Central Córdoba, de Santiago del Estero) se juntaron en un café a deliberar y no prestaron quórum.



Más allá de los medios locales (ver aparte), el presidente de Unión desfiló por las radios de Buenos Aires (la 990, CNN, etc.), llevando un poco la voz cantante de quienes se negaban a cambiar algo que estaba acordado, firmado y en vigencia: los cuatro descensos por promedios.



— “Yo entiendo que es un golpe institucional no dar quórum, estando a metros de la Superliga. En función de no tener los votos para imponer una idea, este sistema colegiado siendo democrático, debe someterse a la voluntad de las mayorías”.



— “Yo creo que básicamente hay un interés deportivo de lograr atenuar ante los parciales de los clubes que están más comprometidos con los promedios, un sistema que le entregue algo de alivio a los socios de cada club. Tendrán que entender los 11 equipos que tienen posibilidad de votar negativo y no deberían obstaculizar el reglamento”.



— “El torneo debe iniciar. No tiene nada que ver una cosa con la otra, estamos hablando de una parte de la reglamentación. La mesa ejecutiva está en condiciones de dictar las normas sujetas a aprobarse en una próxima reunión del Comité Ejecutivo y sino hay próxima, quedarán como reglamentación para el torneo que viene”.



— “El problema era que si ellos conseguían el voto 12, en una situación de empate se requiere una mayoría para modificar y la idea de aplazar hasta el lunes era la de conseguir el voto entre los 12 presentes que estábamos en el Comité. Tenemos el respaldo que no se pueden modificar los reglamentos en función de los intereses de cada club. Esto se trata de una cuestión de achicar los riesgos de descenso de los equipos que están comprometidos con los promedios. Los dos grupos tenemos el compromiso de superar este inconveniente”.



— “Hay una situación muy rara de empate técnico, que les permite impedir dar quórum, pero con ese número no pueden revertir el sistema de descensos y por eso están presionando. Pero es una votación que no pueden ganar, porque es casi imposible que los 12 equipos que estuvieron presentes cambien la posición, ellos necesitan 13 votos que hoy no lo tienen”.



— “Seguramente se juegue la primera fecha,no podemos manchar el producto, con la TV tenemos un contrato. Esta medida de obtener cambios de reglamentaciones por intereses particulares no es una medida sana para el fútbol argentino”.

Un “palito” a Vignatti



“Hay un grupo de clubes que intenta bloquear el normal funcionamiento en busca de un objetivo, y como éste es un sistema colegiado y democrático sujeto a mayorías, están impidiendo el funcionamiento del Comité”, dijo hoy Vignatti por LT 9.



Al ser consultado sobre la posición del presidente de Colón José Vignatti, que sostenía que se estaban vulnerando los reglamentos por algunos equipos que les habían quitado los puntos y que después se dio marcha atrás, Spahn aseguró que “ésa postura (N.de R.: la de Vignatti) es un infantilismo, porque comparando con el país a nivel judicial, nosotros tenemos una condena en primera instancia y después en apelaciones tenemos una solución ¿y después decimos que es ilegal? Esto no es así, acá no hay ninguna transgresión al reglamento, un tribunal de primera instancia dictaminó de una forma y uno de segunda instancia dictaminó de otra manera”.



Además, Spahn se refirió a la situación del club por los refuerzos para el próximo torneo y confirmó que “estamos en la búsqueda de algún refuerzo, pero está muy complicado el mercado de pases, no hay jugadores lamentablemente”.