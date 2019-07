https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bahco presentó las nuevas herramientas con polialuminio reciclado

Durante OSCE Days 2019 denominado "Economía Circular: Repensar el progreso", que se desarrolló en el Salón Centenario de la Sociedad Rural de Rafaela, la reconocida empresa de herramientas presentó su nueva línea de herramientas ecológicas. El evento contó con más de 130 participantes y expositores.

El programa contó con la presencia de profesionales y emprendedores nacionales e internacionales, quienes propician la búsqueda continua de soluciones innovadoras, circulares y sostenibles, que involucren a personas y empresas vinculadas a la sostenibilidad y la regeneración de los recursos naturales.



Cabe mencionar que la economía circular es reparadora y regenerativa, y pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento. Este concepto distingue entre ciclos técnicos y biológicos.







Presentación





Durante la jornada se desarrolló un Workshop denominado "Ciclo Técnico” donde participaron diferentes empresas y emprendedores, quienes brindaron una exposición de sus productos. En tal sentido, hizo su exhibición Federico Rodríguez, diseñador de productos de Bahco quien presentó la nueva línea de herramientas con polialuminio reciclado.







Rodríguez comentó que, además de las herramientas comunes, están desarrollando e innovando en la línea de herramientas ecológicas, las cuales se componen de mangos reciclados. “Gracias a las nuevas tecnologías podemos fabricar mangos con gran porcentaje de polialuminio el cual se obtiene del reciclado de los envases de tetrapak", detalló el diseñador.



Además, Rodríguez remarcó que desde Bahco se piensa mucho en el cuidado del medio ambiente, y que no solo comenzaron a producir herramientas ecológicas, sino que también han desarrollado un wetland, que consiste en tres humedales o tres pantanos, para que se haga en forma natural la decantación de los metales. Agregó, “si bien todos buscamos aminorar gastos y costos en el reciclaje, a nuestra planta no le es redituable, invertimos 70 mil dólares anuales para poder hacer el proceso, pero el costo no nos impide cuidar el medio ambiente”.