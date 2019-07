https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Anunciado

Se separaron Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis

El ex futbolista aseguró que no habla con la madre de sus hijos desde hace un año y dos meses.

Finalmente se confirmó: Claudio Paul Caniggia (52) y Mariana Nannis (53) están separados desde hace varios meses y, como si eso fuera poco, ella habría tomado una drástica decisión al respecto. Es que, según informó este miércoles el periodista Carlos Monti, la mediática abandonó la casa en donde vivía con su esposo en Marbella "hace un año y medio". Tenés que leer Caniggia y Mariana Nannis ¿separados?

"El propio Claudio Paul Caniggia lo admite. Le mandó un WhatsApp a un amigo y le dijo 'hace un año y medio que estamos separados con Mariana'", comenzó explicando el conductor de Pamela a la tarde (América, a las 15.30), quien por estos días reemplaza a Pamela David, de vacaciones. Y siguió, leyendo el mensaje del Pájaro a una persona de su confianza: "'Ella se fue de la casa de Marbella'". Además, Monti recordó las polémicas declaraciones de Sofía Bonelli, la presunta amante del ex jugador, quien aseguró este martes que desde marzo recibe amenazas por parte de Nannis. Sobre eso, el periodista sumó más picante a este nuevo capítulo en la vida de los Caniggia al mencionar que los dichos del abogado de Nannis habrían enfurecido al ex deportista. Sucede que el representante legal de la botinera, el doctor Juan Manuel Dragani, dijo al aire de ese programa de América que su clienta quiere preservar al padre de sus hijos de las amistades que tiene y, al parecer, son nocivas para él y su salud. "Yo no quiero hablar de adicciones. Lo que puedo decir es que Claudio tiene un entorno, una periferia con la que se relaciona de la que Mariana lo quiere preservar", reconoció Dragani. "Son falsas acusaciones y el resto vos también sabés... me refiero a que ni ella ni nadie, ni su abogado, podrán acusarme de tal cosa... Es una jugada sucia, muy sucia', le dijo Claudio Paul a su amigo", agregó Monti en el ciclo de Pamela David (40). "El enojo de Claudio es más que lógico después de haberlo dejado en una situación poco clara respecto adicciones o temas que se le parezcan", opinó al respecto el abogado del ex delantero, Fernando Burlando (54), en ese mismo programa. A través de un móvil, el famoso abogado además confirmó que su cliente "hace prácticamente 1 año y 2 meses que no tiene diálogo" con la madre de sus hijos. "Estoy esperando directivas de Claudio cuando regrese al país. Yo no sé qué es lo que hará el doctor Dragani...", contestó Burlando al ser consultado sobre la voluntad del Pájaro de iniciar algún tipo de acción legal contra Mariana por los dichos de su representante. Y completó, al hablar de un posible divorcio: "No se trata de los millones si no de un amor que ya no existe más o una situación que no es ni siquiera similar a lo que era". Cabe destacar que Charlotte Caniggia (26), hija del ex futbolista y la mediática, aseguró en recientes declaraciones a la prensa que sus padres no estaban distanciados. "La verdad es que mis padres no están separados, están juntos. Yo no soy mi papá, así que no es mi problema todo lo que se dice", aseguró la participante del Súper Bailando en diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9). Con información de Clarín

