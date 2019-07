https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.07.2019 - Última actualización - 16:50

16:46

Música

AC/DC celebra los 40 años de "Highway to Hell" con un video inédito

El 27 de julio se cumplen 40 años de la salida de Highway To Hell, uno de los discos más emblemáticos de AC/DC. Para celebrarlo, el grupo australiano publicó en su canal oficial de Youtube un video inédito de cuando se presentaron en el programa televisivo holandés Countdown, el 13 de julio de 1979.

Foto: Captura de pantalla



Música AC/DC celebra los 40 años de "Highway to Hell" con un video inédito El 27 de julio se cumplen 40 años de la salida de Highway To Hell, uno de los discos más emblemáticos de AC/DC. Para celebrarlo, el grupo australiano publicó en su canal oficial de Youtube un video inédito de cuando se presentaron en el programa televisivo holandés Countdown, el 13 de julio de 1979. El 27 de julio se cumplen 40 años de la salida de Highway To Hell, uno de los discos más emblemáticos de AC/DC. Para celebrarlo, el grupo australiano publicó en su canal oficial de Youtube un video inédito de cuando se presentaron en el programa televisivo holandés Countdown, el 13 de julio de 1979.

Fue dos semanas antes de la salida del disco, donde estrenaron para el gran público el hit homónimo que se terminó convirtiendo en un clásico del rock. La banda de los hermanos Young se encontraba en un gran momento artístico, que quedó plasmado en el último álbum que grabó el mítico Bon Scott. Este aniversario puso en funcionamiento las redes sociales de AC/DC, después de un más de un año de inactividad y cientos de rumores sobre el futuro de la banda. Hace unas semanas, se volvieron agitar las versiones que indican que el conjunto saldría de gira, pero por ahora reina el silencio entre los integrantes de AC/DC. Algunos periodistas se han encargado de afirmar la continuidad del proyecto con Angus Youn, Steve Young (sobrino de Angus), Brian Johnson, Phil Rudd y Cliff Williams. Es el caso de Eddie Trunk, quien en abril de este año reveló en su programa radio que los planes de AC/DC van más allá del estudio de grabación: “Tengo fuentes que me han dicho que van a hacer una gira con Brian de nuevo. Todo eso no está confirmado, pero lo obtuve de algunas fuentes de confianza”. Lo que sí parece ser una certeza es que habrá nuevo material del conjunto que comanda Angus Young. “Creo que es casi seguro que AC/DC por lo menos lanzará algún tipo de disco y será algún tipo de homenaje a Malcolm, como Back in Black fue un homenaje a Bon Scott. Así que no tengo ninguna duda al respecto y estoy bastante seguro de que también vayan a hacer shows”, afirmó Trunk. Tenés que leer Con Jagger recuperado tras una cirugía, los Rolling Stones retoman la gira Con información de Soy Rock