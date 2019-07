https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La fiscal que entiende en la causa, Laura Urquiza, aseguró que hay evidencia que lo ubica como el organizador de la asociación ilícita que estafaba personas en la región a través de la modalidad “cuento del tío”.

Estafas telefónicas Prisión preventiva para el "jefe" de la banda de gitanos

“A esta persona se le atribuyó como jefe organizador en la asociación ilícita, en la cual ya se habían atribuido los hechos en carácter de miembros a otros detenidos el 10 de junio en la ciudad de Santa Fe”, indicó la funcionaria, y añadió que “además, se le atribuyeron hechos cometidos durante el año 2018 en las ciudades de San Justo, San Javier y Santa Fe, ya que el mismo ha participado y hay evidencia suficiente para sostener que participó en todos ellos”.

En tal sentido, adelantó que aunque se trata de “aproximadamente ocho millones de pesos entre las estafas del año pasado y las de este año, atribuidas hasta el momento”, “hay otros hechos que se encuentran en investigación, algunos que ya están para poder atribuir, es decir, sumar más víctimas, y otros que todavía estamos tratando de dilucidar si forman o han sido cometidos por la misma banda, por alguna otra o por segmentos distintos dentro de la organización”.

Con relación al desempeño del imputado dentro de la banda, la fiscal informó que “su tarea era la de llamar a las víctimas, él es el que es la voz, el que genera “el cuento” en el cual hace incurrir en error a las personas, que terminan entregando el dinero” y que, a su vez, “tenía a su cargo la distribución territorial de los grupos de buscadores, que se hacían presentes en el domicilio de las víctimas, así como también de determinar en qué momentos se cometían los hechos, los vehículos en los que se cometían y otras cuestiones que le dan este carácter superior, jerárquicamente, al de los detenidos en primer término”.

Finalmente, Urquiza señaló que “de los seis que hay detenidos hasta el momento, estamos en condiciones de asegurar que tres no son las personas que dijeron ser, presentando documentación falsa y demás; y estamos en las tareas investigativas – que no son sencillas – de intentar determinar su verdadera identidad porque no es una identidad falsa solamente la que se han encargado de dar para esta investigación, sino que llevan una vida dedicada, evidentemente, a falsear datos, y todo lo que uno encuentra en relación a ellos es de difícil comprobación”.