Continúan los éxitos en el Súper Bailando

Tres parejas pasaron por la pista más famosa de la televisión. Todas obtuvieron buenos puntajes en general, con propuestas distintas y originales. Griselda Siciliani se llevó los mayores elogios.

Aplausos

La primera pareja de la noche fue la que forman Griselda Siciliani y Nicolás Villalba, quienes hicieron “Come Together” de Los Beatles.

La devolución del jurado: “El tema es de 1969, no de los 80 y 90”, puntualizó De Brito, pero luego Fede Hoppe aclaró que el ritmo se cambió a “grandes éxitos”, de cualquier época. Para Marcelo fue toda una novedad. “Me gustó, fue la mejor noche de Griselda”, agregó Angel, portador del voto secreto. “Griselda me encanta como artista, pero todavía no me termina de conmover... No la veo con la misma energía que sí le vi tantas veces en el teatro”, señaló Pampita, y tuvo un contrapunto con la coach por su comentario. El puntaje de Carolina, de todos modos, fue bueno: 8. “Esta fue tu mejor gala, lejos; sos una estrella”, le dijo Flor Peña, y le colocó un 9. “Me gusta que defiendas lo que sos y que te mantengas en la tuya”, comentó Marcelo Polino (6). El BAR, pedido por Polino, dio su visión. “Me pareció una coreografía exquisita, los felicito”, dijo Flavio Mendoza, y subió un punto. “Me gustó mucho la coreo, vi un ballet”, agregó Laura Fidalgo y también subió la nota. “Me encantó... Griselda es una diosa”, opinó Aníbal Pachano, y también sumó una unidad. Total: 26 puntos.

Verdaderos ochentosos

La segunda performance de la noche la realizaron Lola Latorre y Facundo Insúa, quienes bailaron “Karma Chamaleon” de Culture Club, en una puesta que incluyó una mesa de pool.

Tras el baile, el jurado dio su veredicto. “Me encantó, estuvieron increíbles... Lola es una principiante y baila como una profesional”, señaló De Brito (voto secreto) y contó que Lola se trae los apuntes de la Facultad (estudia Derecho) para repasar en el camarín. “Los vi alegres, seguros y divertidos... Me faltó un final explosivo nada más”, dijo Pampita y colocó un 8. “Lola no para de crecer gala a gala, tiene un talento enorme; tendrá que decidir si se dedica al Derecho o al arte”, añadió Flor (9). Por su parte, Polino también opinó que le había gustado y cerró con un 5. Total: 22 puntos.

Arriesgaron

La última pareja en salir a la pista fue la de Godoy y Cristian Ponce, quienes bailaron un popurrí de Flashdance (Maniac, He is a Dream, What a Feeling).

Tras el baile, vino el veredicto. “No me gustó del todo; lo mejor fue el final, donde Mora brilló más”, dijo Angel, con el voto secreto. “La coreo fue exigente, vi desprolijidades y coincido que lo mejor fue el final... Pero faltó algo”, comentó Pampita (8), y generó las protestas de la coach, Paola García, porque entiende que siempre se le buscan “peros” a las actuaciones del equipo. “Ustedes toman riesgos todo el tiempo y esta vez dieron sus frutos; vi a Mora muy virtuosa, destacándose... Fue la mejor gala”, opinó Flor, para poner un 9. “Fue un lindo trabajo, técnicamente quedó bárbaro”, señaló Polino (5), quien además pidió la intervención del BAR. “Fue un trabajo muy coordinado, me gustó”, dijo Flavio, y subió un punto. “Me encantó la coreo y lo que hizo Mora”, subió un punto Laura. “No me gustó la fusión… y por vos (le dijo a la coach, que lo había interrumpido), punto para abajo”, se enojó Pachano. Total: 23 puntos.

