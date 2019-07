https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No andaba... ¿Qué pasó con el VAR en la definición por penales?

El Sabalero venció a Argentinos Juniors desde el punto penal y hubo un curioso hecho con relación al VAR.

Con la nueva reglamentación para los arqueros, que pueden dar un paso hacia adelante en los penales siempre y cuando tengan un pie en la línea al momento de la ejecución, la implementación del VAR es fundamental para chequear posibles adelantamientos.

Al respecto, luego del penal errado de Ortiz, al juez le avisaron que la tecnología no funcionaba, algo que sin lugar a dudas preocupó al árbitro brasilero.

Por eso, Daronco habló con los capitanes y le explicó la situación, haciendo énfasis al hecho de que él, junto con su asistente, chequearían de manera tradicional el no adelantamiento. En relación a esto, Fritzler dijo: "El árbitro llamó a los capitanes luego del primer penal, el que Chaves le atajó a Ortiz, para decirles que no había funcionado el VAR, pero que a partir de allí se iba a tomar en cuenta, sobre todo que los arqueros no aparten al menos uno de los pies pisando la línea de sentencia en la ejecución delos penales".

Luego, de acuerdo a lo que se vio en la televisión, previo al penal de Chancalay, el VAR volvió a funcionar y el juez le avisó a los capitanes que estaban dadas las condiciones para el chequeo tecnológico.