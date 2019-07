Delbonis se metió en las semifinales

Federico Delbonis accedió a la final del ATP 250 de Suecia tras vencer al portugués Joao Sousa 6-2 y 7-5 y de esta manera se medirá ante Nicolás Jarry quien le ganó a Jeremy Chardy 6-1 y 6-4.

El torneo de Bastad, se disputa sobre polvo de ladrillo y a lo largo de su historia tuvo dos campeones argentinos, Mariano Zabaleta lo ganó en dos ocasiones, 2003 y 2004, mientras que Carlos Berlocq se quedó con el título en el 2013.

