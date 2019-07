Una joven francesa llegó a Santa Fe para asistir a personas en situación de calle

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con la gestión de Aiesec, una organización de voluntariado global, la joven arribó desde París para sumarse como voluntaria. Este fin de semana visitará a la comunidad Mocoví de Recreo.

Julie Carlier es francesa, tiene 20 años y, desde hace una semana, es voluntaria de “Actitud Solidaria”, la ONG santafesina que asiste a personas en situación de calle (entre otras tareas). Llegó a la ciudad por medio de Aiesec, una organización de voluntariado global que conecta a ONGs, fundaciones y escuelas de diferentes partes del mundo. Arribó a Argentina y a Santa Fe hace una semana y permanecerá por cinco más, hospedada en la propia fundación “Actitud Solidaria”. Dentro de sus tareas se destaca la ayuda, junto a otro grupo de voluntarios, a aproximadamente unas 70 personas en situación de calle. Además, durante el próximo fin de semana llevará adelante actividades con la comunidad Mocoví de Recreo. En este último caso, estará acompañada por tres jóvenes más, también foráneos.

Julie nació y estudió en París y es la mayor de tres hermanos. A pesar de su corta edad, ha llevado adelante y finalizado un diplomado en ciencias políticas y economía. Hace un tiempo que sus estudios movilizaron su interés por conocer América Latina, y su experiencia de una semana aquí le ha permitido valorar la calidez humana de nuestra sociedad en contraposición con la suya: “Aquí la gente es menos fría y hay mayor solidaridad, no se nota tanto el contraste entre clases sociales como allá. Veo más uniformidad, y es por eso que creo que hay más solidaridad, porque creo que la gente se entiende más ”, contó Julie a la redacción de El Litoral haciendo gala de un español fluído.

“Aquí la gente es menos fría y hay mayor solidaridad, no se nota tanto el contraste entre clases sociales como allá", expresó JulieFoto: Luis Cetraro

Entre sus tareas dentro de la asistencia a las personas en situación de calle, la voluntaria afirma: “Preparamos la comida por la tarde, y después la entregamos”. Manifiesta cierta timidez a interactuar con las personas a la hora de brindarse a su tarea: “Por el momento no he hablado con la gente porque soy un poco tímida, prefiero esperar un poco para conocerlos más”. Pero esto no la priva de valorar la calidez humana de la gente de la ciudad a la vez que aporta una mirada crítica de su sociedad: “Hay muchos inmigrantes en París que terminan en la calle, porque la gente llega con una imagen de la ciudad que no es cierta. Allí hay muchos indigentes, más que lo que se ve aquí”.

Julie llegó a ser voluntaria en Actitud Solidaria con la experiencia de haber participado de tareas similares en una organización de París. En referencia a sus actividades en la semana que lleva en Santa Fe, afirma: “He tenido la posibilidad de conocer el centro, fui al río, también al mercado y a andar en barco”.

En su horizonte inmediato se vislumbra una actividad con la comunidad Mocoví durante este fin de semana. En relación a ello comentó que se trata de la comunidad que se ubica en las afueras de Recreo y el encuentro se enmarca en un festejo por el día del niño, donde compartirán juegos y torta. A esta actividad también se suman otros jóvenes voluntarios extranjeros, se trata dos brasileños y un suizo que llegaron al país también mediante a Aiesec pero colaboran con otras organizaciones, que junto a Julie tienen la intención de conocer más sobre la historia de los pueblos originarios.