Viernes 19.07.2019

Artes visuales "Romance de un autito rojo"

Domingo Sahda

“Nydia Andino, la pintora, la artista plástica, la maga, hace de la materia inerte un escenario del mundo” (Domingo Sahda, “Creadores santafesinos: Nydia Andino”, Santa Fe, marzo de 2009).

El principio de calidad, tanto plástica como conceptual, se enseñorea en esta exposición de trabajos plásticos a la vista en el Museo de Arte Contemporáneo UNL (bulevar Gálvez 1578, ciudad de Santa Fe). El humor centrado en la calidad de los trabajos, sin fisuras técnico-expresivas, se constituye en vínculo entre los trabajos a la vista y el espectador que puede recorrer y participar en este “romance”; constatando que la expositora, poseedora de un ajustado oficio plástico sumado al humor subyacente, inscribe su expresión en la contemporaneidad artística con perfiles propios, enriqueciendo el panorama del arte visual santafesino.

La visión expresionista centrada en la interpretación subjetivada de un “relato” se constituye en vehículo humorístico de singular característica. La artista visual, la expositora, se manifiesta con singular solvencia que la define con perfiles propios en el marco creativo local.

La soltura de la línea, con su singular trazo enmarca las imágenes resueltas desde una particular óptica expresiva que no presenta ni admite “borroneo alguno”. Dentro del marco plano convencional como en la proyección icónica de situaciones diversas, Nydia Andino proyecta su perfil artístico-expresivo de particular resolución.

Los interjuegos compositivos de este “relato visual” conjugan la referencia del tinte plano con el trazo, la línea que opera ora como límite, ora como trazo de acento textural. La incorporación de recursos tecnológicos orienta la proposición del discurso plástico hacia rumbos expresivos de personal y creativo aporte al panorama artístico santafesino.

De este modo la propuesta a la vista configura un camino preñado de nuevas hipótesis creativas, de rango no convencional o estereotipado. La expositora inaugura con su personal proposición un rumbo nuevo en la configuración de las imágenes propias del arte visual, el que sin dudas enriquece el panorama artístico dentro de una singular óptica.

“Homenaje al arte, a la vida. Suyos son los sueños, como suya es la decisión de tejer con la madeja del tiempo la vida que historia con sus trabajos. Esa vida que es nuestro tiempo, nuestra historia” (D.S., “Creadores santafesinos: Nydia Andino”, Santa Fe, marzo de 2009).