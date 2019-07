Irán confirmó que Estados Unidos no derribó sus drones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El país asiatico negó la afirmación del presidente Donald Trump de que uno de sus drones fue abatido por un buque estadounidense cerca del golfo Pérsico.

La desmentida llegó luego de que Trump anunciara ayer que un proyectil disparado desde el buque de asalto anfibio USS Boxer derribó un dron iraní en el estrecho de Ormuz, en la boca del golfo, y acusara a Irán de "acciones hostiles" contra barcos en aguas internacionales.



El mandatario dijo que el derribo ocurrió luego de que el dron se acercara a menos de 1.000 metros del barco estadounidense y desoyera "múltiples llamados" a descender.



Este incidente no es el primero, ni probablemente el último, entre las naciones en puja en el golfo Pérsico, donde la tensión ha escalado en los últimos meses al grado de generar temores de una confrontación armada.



Sobre el avión no tripulado, el vicecanciller iraní, Abas Araqchi, dijo que Irán no ha perdido uno de estos aparatos "ni en el estrecho de Ormuz ni en ningún otro lugar".



"¡Me preocupa que el USS Boxer haya derribado sus propios aviones no tripulados por error!", comentó con sorna en su cuenta oficial de Twitter.



En la misma línea, el portavoz de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Abdolfazl Shakarchi, aseveró que "todos los drones iraníes en el golfo Pérsico fueron identificados y regresaron a sus bases de modo seguro después de su misión de reconocimiento".



Shakarchi afirmó que las Fuerzas Armadas de Irán "actuando acorde con el derecho internacional realizan su legítima misión de proteger la seguridad del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", informó la agencia de noticias EFE.



El caso del dron iraní de ayer se produjo, además, el mismo día en que la Guardia Revolucionaria informó que había capturado cerca de Ormuz un petrolero "extranjero" que estaba realizando operaciones de contrabando.



Estos son los últimos incidentes de los numerosos registrados desde mayo en la zona, donde se han producido sabotajes y ataques a petroleros y busques cisterna de los que Estados Unidos ha responsabilizado a Irán.



Las autoridades iraníes han negado cualquier implicación en estos ataques pero sí se atribuyeron el derribo el pasado junio de un avión no tripulado estadounidense que, según Teherán, violó su espacio aéreo.



Estados Unidos dijo que el dron estaba en el espacio aéreo internacional, y Trump señaló poco después que ordenó un ataque aéreo contra Irán de represalia pero que lo interrumpió a último momento por las víctimas que iba a provocar.



Por el estratégico estrecho de Ormuz pasa a diario una quinta parte de todas las exportaciones mundiales de petróleo, y el precio del crudo aumentó hoy un poco más por segundo día.



Los últimos acontecimientos en la región coinciden con enormes tensiones entre Estados Unidos e Irán en gran parte desatadas por la decisión de Trump de retirar a su país del acuerdo nuclear firmado entre Teherán y las potencias en 2015.



Trump restableció sanciones económicas a Irán que había sido levantadas en virtud del pacto y le impuso nuevas y más duras penalidades, incluyendo a su vital industria petrolera.



Estados Unidos ha enviado un portaaviones, bombarderos, jets de combate y miles de soldados adicionales a la zona del golfo Pérsico por las tensiones con Irán



A su llegada a Nueva York para una reunión en la ONU, el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, dijo que Irán podría ratificar de inmediato un acuerdo para permitir inspecciones más amplias de sus instalaciones nucleares por parte de expertos de Naciones Unidas si Washington revoca sus sanciones.



China urgió a Estados Unidos a considerar la oferta, a la que calificó de "señal positiva de que Irán está dispuesto a buscar una solución de compromiso".

Con información de Telam