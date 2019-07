¿Cómo está Unión a una semana del debut?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El viernes que viene, a las 21.10, el Tate visita al campeón en la apertura de la Superliga.

Firmó el pibito. “El delantero tatengue Gastón González firmó su primer contrato con el club, por una duración de 4 años. ¡Éxitos Gastón!”, comentó Unión en redes sociales. El pibito, que la rompió en la reserva de Magnín y Madelón lo hizo debutar en la Copa Superliga en Tucumán, venía de ser sparring de Messi en la Copa América y está en la Sub 18 de Selección Argentina. “Me dijo Leo que me sume rápido con el plantel porque me necesita”, dijo el chico. Foto: Prensa Club Atlético Unión