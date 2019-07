https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La causa por la desaparición y posible femicidio de Brenda Requena es investigada por la justicia, mientras sus hijos, de cinco y seis años, ahora están a cargo de la familia paterna.

Tensa espera Los hijos de Brenda Requena quedaron al cuidado de la familia paterna La causa por la desaparición y posible femicidio de Brenda Requena es investigada por la justicia, mientras sus hijos, de cinco y seis años, ahora están a cargo de la familia paterna.

El lugar está vacía. Las puertas y ventanas cerradas. La casa donde vivía Brenda Requena con sus dos hijos de 5 y 6 años y su esposo Diego Álvarez, perdió el movimiento propio de una familia con niños chicos. Al lado, la casa de su familia paterna muestra cierto movimiento pero la alegría se perdió después de lo que ocurrió hace una semana.

Dolor. Ésa es la palabra que por estas horas atraviesa a la familia de Brenda pero también a los Álvarez, el presunto asesino de la joven madre de 24 años de edad. Con esta última familia viven los dos pequeños quienes son seguidos atentamente por la Dirección de la Niñez.

Ambas familias se encuentran sumidas en la tristeza después de lo ocurrido el jueves 11 de julio en la mañana cuando la chica fue encontrada hablando con su amante por su marido. Todo ocurrió a las 9 de la mañana y recién 10 horas después llegó la denuncia a la Comisaría 18 por parte del esposo asegurando que su mujer había escapado en un descampado y que no volvía a casa.

Durante las primeras 48 horas la intensa búsqueda se centró en encontrar a la chica con vida bajo la hipótesis que planteó Álvarez de que ella había huido con 30 mil pesos (dato que luego se descartó) que tenían ahorrados y que probablemente estaba en Rawson e incluso en Mendoza. Llegado el domingo, y tras la detención del esposo por una denuncia del amante, la esperanza de que apareciera se revivió. Pero duró 24 horas. El martes, un cuerpo calcinado y demembrado enterrado a pocos kilómetros de donde vivían y a pocos metros de donde fue la discusión, tiró por tierra la esperanza de muchos de que la joven volviera a casa.

Desde ese martes en la noche, y pese a que aún no está la comprobación de ADN, todo indicaría que los restos encontrados pertenecen a Brenda Requena. El hallazgo de la cadenita de ella en la fosa fue la primera prueba que recibió la familia de que podría ser ella. En la noche de este jueves la madre de la joven, Laura Requena, confirmó que la cadenita y dije de la Medalla Milagrosa es el que ella siempre llevaba en su pecho.

Los niños con la familia paterna

Sin poder contener las lágrimas y con palabras desgarradoras, Laura Requena aseguró este jueves en Telesol que no quiere perjudicar a sus nietos pero que le gustaría que vivan con ella no con los padres de Álvarez. "A mi me arrebataron mi hija y a los niños su madre. No se cómo lo tome, cómo reaccione yo y los perjudique a ellos. Quiero todo lo bueno para ellos. Se que allá está su gente, su lugar. Ellos están muy adaptados allá", destacó asegurando luego que le gustaría que los niños estén con ella.

Desde la Dirección de la Niñez, de Desarrollo Humano, Marcelo Bartolomé, aseguró que los hijos de la pareja de 5 y 6 años de edad están con buena salud y contenidos por la familia e incluso por esta repartición. Además se está analizando el entorno familiar pero por ahora es conveniente que sigan allí con esa familia que es con la que tenían pleno contacto permanentemente.

Lo cierto es que los dos hijos de la pareja por estas horas están sin sus padres al lado. La madre estaría presuntamente muerte (no se puede confirmar hasta que el ADN al cuerpo hallado quemado en la fosa así lo indique) y su padre está detenido en la Central de Policía indicado como el principal responsable de su desaparición. La semana que viene él se presentará ante el juez de la causa, Martín Heredia Zaldo y deberá prestar declaración indagatoria. Aún no cuenta con un abogado defensor que se ponga al frente de la causa.

