https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 19.07.2019 - Última actualización - 16:45

16:38

Casi tres décadas después de saltar a la fama, Hollywood rescata del olvido a uno de sus grandes juguetes rotos.

Lo confirmó James Cameron Edward Furlong vuelve a ser John Connor en la nueva "Terminator" Casi tres décadas después de saltar a la fama, Hollywood rescata del olvido a uno de sus grandes juguetes rotos. Casi tres décadas después de saltar a la fama, Hollywood rescata del olvido a uno de sus grandes juguetes rotos.

Al final de Terminator 2, y esperamos que nadie se tome esto como un spoiler porque bueno, hablamos de una película que se estrenó hace casi 30 años; el robot al que daba vida Arnold Schwarzeneggerprometúa al joven John Connor que volvería mientras se sumerge en un tanque de hierro fundido. Es decir, mientras moría.

Pero no mentía: volvió en las sucesivas secuelas que se han rodado de esta película. Quien no lo hizo fue el joven actor que se convirtió en un ídolo de masas cuando se estrenó el filme y que después cayó en desgracia. Hablamos, por supuesto, de Edward Furlong, uno más de esos juguetes rotos made in Hollywood que parecía condenado a quedar en el olvido.

(https://www.revistavanityfair.es/sociedad/celebrities/articulos/asi-se-ha-tomado-james-cameron-que-vengadores-endgame-haya-superado-en-taquilla-a-titanic/38040), acaba de darnos una sorpresa inesperada: el actor va a retomar su papel como futuro líder de la Resistencia en Termitator: Destino oscuro.** Esperadísima última entrega de esta mítica franquicia de la que ahora es productor y que, por cierto, se rodó el pasado verano en España.

El bombazo lo soltó Cameron ayer durante el panel dedicado a la película en la popular Comic-Con de San Diego, encuentro donde se presentan las primeras imágenes de los blockbusters que veremos en los próximos meses y que acaba de ofrecernos el primer gran titular de la jornada.

Sobre todo porque hasta el momento sabíamos que Linda Hamilton, que interpretó a Sarah Connor en las dos primeras Terminator, sí que tenía un papel destacado en esta secuela. Pero lo de Furlong ha sido un secreto de estado guardado a cal y canto durante meses y que ahora solo nos hace pensar en cuánto queda para que se estrene este Destino oscuro.

Bueno, en eso y también en que tenemos que recuperar del baúl de los recuerdos todos los posters y carpetas que teníamos forradas con fotos de Furlong.

Con información de Vanity Fair