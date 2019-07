Pompeo afirmó que Hezbollah y Salman Rauf Salman organizaron el atentado a la AMIA

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo hoy que la organización terrorista Hezbollah fue la responsable del atentado perpetrado contra la AMIA hace 25 años en la ciudad de Buenos Aires, con apoyo de Teherán, y afirmó que identificó a un miembro de ese grupo, Salman Rauf Salman, como su organizador.

Pompeo lo expresó en el marco de una conferencia de prensa que ofreció en la Cancillería junto al ministro de Relaciones Exteriores argentino, Jorge Faurie, al término de la II Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, que sesionó desde ayer en esta ciudad.

Today's second Counterterrorism Ministerial is an important step in bolstering flexible, effective multilateralism to address threats from transnational terrorist groups. We are committed to working with partners as we address the threats and gaps that terrorist groups exploit. pic.twitter.com/Wu2hzXgXxT



Faurie y Pompeo anunciaron que Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Brasil realizarán reuniones semestrales, la primera "antes de fin de año" en Asunción, para establecer "mecanismos de seguridad regional" en la lucha contra el terrorismo.



El funcionario norteamericano sostuvo que su país anunció el pago de "una recompensa de 7 millones de dólares" para "quien tenga información para detener a este asesino", en alusión al organizador del atentado que identificó.

Pleased to meet with President @mauriciomacri today in Buenos Aires. Our relationship with #Argentina is grounded in cooperation, and today, it's stronger than ever. Argentina stands out as a trusted partner in our shared efforts to restore democracy to #Venezuela. pic.twitter.com/qziYyFtCMb