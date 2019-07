Argelia venció a Senegal y se coronó campeón de la Copa África de fútbol

Argelia se coronó hoy campeón de la Copa África tras derrotar por 1-0 a Senegal en el estadio Internacional de El Cairo, en el partido final del torneo que se disputó en Egipto.



El tempranero gol del equipo argelino fue convertido a los 2 minutos del primer tiempo por el delantero Baghdad Bounedjah (Al Sadd, Qatar), gracias a una asistencia del mediocampista Ismael Bennacer.



Así, Argelia levantó por segunda vez el máximo trofeo del continente africano a nivel de selecciones. La primera Copa la conquistó en 1990, cuando fue anfitrión del torneo.



Argelia obtuvo además el tercer puesto en 1984 (en Costa de Marfil) y en 1988 (en Marruecos).



Senegal, en tanto, fue subcampeón en 2002 cuando perdió 3-2 en definición por penales ante Camerún, que se coronó campeón del torneo que en esa oportunidad se jugó en Malí.



En la edición 2019, el tercer puesto se clasificó Nigeria, tras derrotar el pasado miércoles por 1-0 a Túnez, que finalizó en el cuarto lugar.

We present you the #TotalAFCON2019 champions: @LesVerts 🏆 pic.twitter.com/Yhs0QicfHm