Sábado 20.07.2019 - Última actualización - 10:59

En la Ruta Provincial N°1 km 28 Decomisaron un cargamento de más de 400 Sábalos en Arroyo Leyes

En la Ruta Provincial N°1 km 28 ( Paraje Los Zapallos), la policía le decomisó a un hombre 403 piezas de Sábalo y 13 de Tararira.

El hecho se produjo a raíz de un control vehicular, donde se interceptó a un pick up manejada por un hombre de 34 años. De acuerdo a fuentes policiales, los pescados no tenían equipo de frío y el hombre no poseía habilitación o licencia para su tenencia.

Tras la decomisación, se desnaturalizaron las piezas.