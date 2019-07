Trigo: Santa Fe busca duplicar su participación nacional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con una superficie objetivo de 1,22 Mha, el trigo sigue ganando importancia en los planteos productivos de Santa Fe que podría cosechar el 19% de la campaña argentina 2019/20. El auspicioso panorama productivo nacional presiona los precios a la baja.

Con una superficie objetivo de 1,22 Mha, el trigo sigue ganando importancia en los planteos productivos de Santa Fe que podría cosechar el 19% de la campaña argentina 2019/20. El auspicioso panorama productivo nacional presiona los precios a la baja.

En pleno ciclo de siembra triguera en Argentina, las condiciones secas y frías generalizadas en gran parte del territorio nacional durante las últimas dos semanas permitieron el avance de las sembradoras sobre otras 2 millones de hectáreas. Con este progreso, la siembra de trigo alcanza ya el 90% de la intención para la campaña, que ha pasado de 7 Mt a 6,87 Mt según estimaciones de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR. No obstante este ajuste, que se dio por problemas de excesos hídricos en algunas provincias, la dificultad de cambiar de ciclo de semillas y el entusiasmo productivo por el maíz; el área destinada al trigo se sitúa un 6% por encima de la campaña 2018/19 y continúa siendo la mayor en 18 años. Asumiendo un rinde de 32 qq y pérdidas de área que descuentan unas 150.000 ha, el horizonte productivo para la campaña de trigo 2019/20 se sitúa en 21,5 Mt, según GEA.



La provincia de Santa Fe, en particular, incorpora 60.000 ha a la producción de trigo en la campaña 2019/20. Con este incremento del 5% en la superficie sembrada, los productores santafesinos apuestan al trigo sobre 1,22 Mha, un récord en los registros disponibles para la provincia. De esta forma, el cereal consolida su importancia en los planteos productivos de Santa Fe que por segunda campaña consecutiva destina más de 1 Mha al cultivo del cereal.



Asumiendo un rinde promedio de 3,4 t/ha y una superficie no cosechada de 23.181 hectáreas, se proyecta un cosecha triguera en la provincia de 4 Mt. Este volumen representaría un aumento del 28% respecto de la campaña anterior y se ubicaría un 65% por encima de la cosecha promedio en las últimas 5 campañas. Esta última comparación pone en evidencia el sostenido crecimiento que tuvo el cereal en los últimos ciclos dentro de la provincia.

A su vez, se destaca la importancia relativa que ganó la producción de trigo santafesino en el total de Argentina. Cinco campañas atrás, el trigo cosechado en la provincia representaba alrededor del 10% de la producción nacional cada ciclo, mientras que en las últimas campañas su participación fue creciendo a un ritmo de 1-2 p.p. por año hasta alcanzar, en las proyecciones 2019/20 el 19% del total nacional.

En un análisis territorial más extenso, Buenos Aires sumará 130.000 ha de trigo respecto a la campaña pasada, consolidando un aumento del 5% en el área que recupera sus valores de 10 años atrás. Córdoba incorpora esta campaña 100.000 ha a partir de la expansión del cultivo en el sur de la provincia, mientras que Entre Ríos también expande en 50.000 ha el área triguera esta campaña, sobreponiéndose a las demoras en las labores de siembra a partir de los excesos de humedad. Chaco, en contraste, redujo el área implantada en 10.000 hectáreas producto de las inundaciones sufridas en la provincia.

El clima invernal potencia las buenas condiciones en que se desarrolla el cultivo en todo el país. Las lluvias y lloviznas débiles pronosticadas para el fin de semana sobre la región central del país (parte de Entre Ríos, norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe y Córdoba) no parecieran tener un efecto mayor para el cereal ya que la siembra en esta zona está completa en casi su totalidad.

La mejora en las perspectivas de producción presionaron los precios a la baja, los valores negociados por el trigo se movieron a la baja, a contramano de la tendencia del segmento disponible. El día jueves 18, el futuro con entrega cercana en Rosario que vence en diciembre cerró a US$ 214/t en MATBA-ROFEX, un dólar por encima del jueves anterior, en tanto que el contrato representativo de la nueva campaña que vence en diciembre cayó US$ 1,5/t en la semana a US$ 167,5/t.

Estos valores negociados para el cereal de la próxima cosecha aún resultan inferiores a los que podían vislumbrarse a esta altura del año en las dos campañas previas. En el contexto de subas del spot, ello incentiva a retrasar la decisión de fijarle precio a la mercadería.

De este modo, si bien los negocios con trigo nuevo avanzan a un ritmo acorde a los últimos tres años, se destaca la mayor proporción de negocios con condición a fijar. Al 10 de julio, exportadores y molineros llevaban compradas 2,6 Mt de trigo 2019/20, por detrás de los 3,2 Mt de la campaña anterior pero arriba de los 2,1 Mt promedio de los últimos tres años. De este total, a unas 700.000 toneladas (el 27%) aún no se le puso precio, mientras que en los ciclos anteriores este volumen ascendía a 200.000 toneladas, que representaban menos del 10% de las compras.