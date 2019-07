https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el año del Mundial Videos: así ganaron Sudáfrica y Nueva Zelanda en el comienzo del Rugby Championship

Comenzó este sábado el Rugby Championship, la competencia de selecciones de rugby más esperada ya que reúne a los equipos más poderosos del Hemisferio Sur: Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y Argentina.



Por ser este el año del Mundial, el Rugby Championship 2019 constará solamente de tres fechas (la mitad de lo habitual). Además, al finalizar el torneo se disputarán dos partidos amistosos (All Blacks vs. Wallabies y Springboks vs. Pumas)



La jornada arrancó con el espectacular triunfo de los Boks en el Ellis Park de Johanesburgo ante los Aussies. Fue por un contundente 35 a 17, con un muy buen juego y dominio sobre el rival, que son el próximo objetivo de Los Pumas.



Mientras, en Buenos Aires los argentinos disputaron un gran partido, le jugaron de igual a igual a Nueva Zelanda a lo largo de los 80 minutos, pero otra vez no pudieron y se quedaron con las ganas de ganarle por primera vez a los “hombres de negro”. Los visitantes se llevaron un trabajado triunfo por 20 a 16 en un repleto estadio de Vélez.



El próximo sábado 27 va a haber duelo de ganadores, ya que los All Blacks van a recibir a Sudáfrica en Christchurch (desde las 4.35 de la madrugada argentina), en tanto que los derrotados en la fecha inicial, Australia y Argentina, se medirán en Brisbane (a las 6.45 de nuestro país).