En un reportaje televisivo Insólita revelación de Guido Pella: "No sé si me gusta el tenis"

Tras su buen desempeño en Wimbledon, donde alcanzó los cuartos de final de este importante Grand Slam, el tenista argentino Guido Pella hizo declaraciones en la televisión que sorprendió a más de uno.

"No sé si me gusta jugar al tenis. Aun con 29 años, no sé si es lo que a mí me gusta hacer", reveló el deportista por Telefe.

"Lo hago porque lo hago bien y porque me permite vivir de esto, entonces imaginate yo entrenando a los 14 años, solo en Buenos Aires, sin sentir que era lo mío", agregó Pella.

Entre los fundamentos que encontró el tenista para decir lo que dijo, aseguró: "Perdí amigos, perdí esa edad entera. No sé lo que es sentarse a comer con amigos o si estoy con un grupo grande de gente, me siento incómodo".

En otro tramo del reportaje, Pella contó cómo fue su adolescencia. "Eramos una familia de clase media, mi viejo fue basurero un tiempo. No sobraba nada y el tenis es carísimo", arrancó. "Veía que mis papás arrancaban con un auto y le ponían gas porque no alcanzaba para el viaje. Por ahí viajábamos de Bahía a Mendoza, que son 1.200 kilómetros, y cada 200 kilómetros había que frenar para recargar el tanque de gas", continuó.

"De un día para el otro me dijeron que tenía que irme a Buenos Aires, porque a un sponsor le gustaba cómo jugaba. Un domingo a la noche me fue a despedir mi mamá a la terminal y vine solo a la Ciudad, a una pensión en Caballito. Yo decía '¿Qué hago acá?', la gente era hostil, era todo atolondrado. Lloré las primeras tres semanas", cerró.